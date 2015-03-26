به گزارش خبرگزاری مهر، این فعالیتها در قالب ۸ حوزه احصاء شده که به شرح ذیل است:



۱) مراسم دیدار جامعه قرآنی با رهبر معظم انقلاب در طلیعه ماه مبارک رمضان

۲) تلاش در جهت ارتقاء کمّی و کیفی پخش نغمه‌های قرآنی در شبکه‌های صداوسیما

۳) اجرای طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

۴) سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای برنامه ترتیل‌خوانی در ماه مبارک رمضان با پخش از شبکه‌های سیما

۵) سفرهای استانی هیأت مدیران و کارشناسان شورا جهت شناسایی نخبگان استان‌ها و تولید تلاوت از ایشان

۶) دهمین نشست تخصصی اساتید، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم

۷) برگزاری کرسی‌های اذانگاهی تلاوت قرآن در تهران و شهرستان‌ها

۸) تولید و انتشار کتب و مقالات تخصصی حوزه قرائت قرآن کریم



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