  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

نظرسنجی شورای عالی قرآن در مورد میزان اثرگذاری فعالیت‌های سال ۹۳

نظرسنجی شورای عالی قرآن در مورد میزان اثرگذاری فعالیت‌های سال ۹۳

شورای عالی قرآن در نظر دارد تا در ایام نوروز ۹۴ طی برگزاری یک نظرسنجی، میزان اثرگذاری برخی از فعالیت‌های این شورا در سال ۹۳ را با اظهارنظر قرآنیان گرامی مورد سنجش قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فعالیتها در قالب ۸ حوزه احصاء شده که به شرح ذیل است:

۱) مراسم دیدار جامعه قرآنی با رهبر معظم انقلاب در طلیعه ماه مبارک رمضان
۲) تلاش در جهت ارتقاء کمّی و کیفی پخش نغمه‌های قرآنی در شبکه‌های صداوسیما
۳) اجرای طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم
۴) سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای برنامه ترتیل‌خوانی در ماه مبارک رمضان با پخش از شبکه‌های سیما
۵) سفرهای استانی هیأت مدیران و کارشناسان شورا جهت شناسایی نخبگان استان‌ها و تولید تلاوت از ایشان
۶) دهمین نشست تخصصی اساتید، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم
۷) برگزاری کرسی‌های اذانگاهی تلاوت قرآن در تهران و شهرستان‌ها
۸) تولید و انتشار کتب و مقالات تخصصی حوزه قرائت قرآن کریم

علاقه مندان جهت مشارکت و شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنند!

 

کد مطلب 2523273

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها