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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

در واکنش به تجاوز نظامی عربستان به یمن صورت گرفت؛

تأکید مسکو بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی یمن

تأکید مسکو بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی یمن

وزارت خارجه روسیه در واکنش به تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن به یمن در بیانیه‌ای بر لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزرات خارجه روسیه در خصوص تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن به یمن بیانیه صادر کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی در یمن، بر لزوم توقف هرچه سریعتر حملات هوایی و از سرگیری گفتگوها برای حل بحران این کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: مسکو به شدت بر لزوم حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یمن تأکید دارد.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: مسکو با تمامی طرف‌های درگیر در یمن در تماس بوده و برای یافتن راه حلی سیاسی جهت حل بحران این کشور تلاش می‌کند.

وزارت خارجه روسیه در پایان این بیانیه نیز اعلام کرده که قصد ندارد در پی وخامت اوضاع امنیتی در یمن، اتباع ساکن خود در این کشور را بیرون بکشد.

شایان ذکر است تاکنون بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت خود از تجاوز به خاک یمن را اعلام کرده و از آمادگی خود برای مشارکت در این حملات خبر داده‌اند.

کد مطلب 2523420

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