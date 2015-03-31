شکست عربستان در انهدام قدرت موشکی راهبردی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المساء پرس، منابع نظامی یمن درباره علت ادامه حملات هوایی ارتش سعودی به یک سری مواضع نظامی - با وجود گفته مسئولان سعودی مبنی رسیدن به اهداف خود- تاکید کردند: برخی از مواضع نظامی یمن را نمی توان با هیچ گونه حمله هوایی منهدم کرد. یک کارشناس نظامی یمنی که خواست نامش فاش شود، علت این امر را به خاطر وضعیت جغرافیایی یمن بویژه شهر صنعا پایتخت این کشور دانست و گفت: کوه های اطراف صنعا مانع از پرواز جنگنده ها و رسیدن آنها به اهداف خود می شود؛ از این رو، جنگنده ها سعی دارند که در ارتفاع پایین پرواز کنند؛ درحالیکه به این کار نیز، به آسانی شکار سامانه های پدافند هوایی و حتی توپ های هوایی می شوند.

منبع یاد شده گفت: توان موشکی یمن در مقایسه با اوضاع اقتصادی و سیاسی و وضعیت کلی کشور، بسیار بالا است.

این منبع درعین حال تاکید کرد: یمن دارای موشک های بالستیکی است که قادر است عمق خاک عربستان را هدف قرار دهد.

این کارشناس نظامی از وجود سامانه های موشکی پیشرفته در یمن خبر داد که به سادگی قادر است تا هواپیماها را سرنگون کند.

وی همچنین اعلام کرد: یمن دارای سامانه های موشکی روسی قدیمی است که کارایی خوبی دارد و تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

این کارشناس نظامی افزود: عربستان سعودی پیشتر نیز برای تخریب سامانه های استراتژیک یمن که آن را تهدیدی برای خود تلقی کرده بود، تلاش کرد.

این کارشناس نظامی تاکید کرد: در صورت نصب این موشک ها در استان عمران یا صعده یا الجوف، این امکان فراهم می شود که مواضع نظامی را در شهر جده عربستان هدف قرار دهد.

منبع یاد شده درباره سامانه های هوایی یمن و سامانه ضد هوایی گفت: این سامانه ها قوی نیست اما توان مقاومت و مقابله با حملات عربستان سعوی را دارد و کارآمد بودن خود را در مقابله با حملات هوایی در روزهای گذشته ثابت کرده است.