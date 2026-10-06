تجهیز جوامع محلی شهرستان دشتی به ابزارهای مقابله با حریق

به گزارش خبرگزاری مهر،در راستای تقویت مشارکت‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی شهرستان دشتی برای حراست از سرمایه‌های ملی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با توزیع تجهیزات انفرادی اطفای حریق میان همیاران محیط‌زیست و جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت‌شده، گام مؤثری در پیشگیری و مدیریت بحران‌های طبیعی برداشت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با اذعان به اهمیت کلیدی جوامع محلی در مدیریت پایدار عرصه‌های طبیعی، گفت: نگاه ویژه‌ای به مشارکت مردم در امر حفاظت داریم. بر همین اساس، در اقدامی عملیاتی، اعتباراتی ویژه جهت تهیه اقلام و لوازم انفرادی اطفای حریق تخصیص یافت.



عبدالرحمن مرادزاده گفت: این تجهیزات که با هدف افزایش آمادگی و سرعت عمل در هنگام وقوع حوادث آتش‌سوزی در اراضی حساس تهیه شده است، به تازگی میان جوامع محلیِ حاشیه مناطق و همیاران محیط‌زیست توزیع شد.



غلامرضا فقیه؛ معاون محیط زیست طبیعی استان بوشهر در تکمیل خبر افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن بسیاری از مناطق بکر طبیعی و زمان‌بر بودن حضور نیروهای رسمی اطفای حریق در لحظات اولیه وقوع آتش‌سوزی، تجهیز جوامع محلی به‌عنوان «خط مقدم حفاظت»، می‌تواند از پیشروی گسترده حریق و نابودی اکوسیستم‌های ارزشمند جلوگیری کند.



غلامرضا فقیه همچنین افزود: این اقدام نه تنها ظرفیت واکنش سریع در جوامع محلی را ارتقا می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده تغییر رویکرد حفاظتی از «مدیریت متمرکز» به «مدیریت مشارکتی» است؛ رویکردی که در آن حفاظت از محیط‌زیست به یک مسئولیت همگانی تبدیل شده و همیاران محیط‌زیست به‌عنوان بازوهای توانمند اجرایی در کنار یگان‌های حفاظتی قرار می‌گیرند.



وی در انتها افزود: انتظار می‌رود با تداوم این حمایت‌ها و آموزش‌های لازم به جوامع محلی، شاهد کاهش چشمگیر خسارات ناشی از حریق در عرصه‌های طبیعی استان بوشهر باشیم.