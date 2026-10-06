به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بعدازظهر سه شنبه با اشاره به آغاز ثبت‌نام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام این دوره از چهاردهم شهریور آغاز شده و تا بیستم مهر ادامه دارد.



وی استقبال مردم و مؤسسات قرآنی استان از این دوره را قابل توجه دانست و افزود: تاکنون نزدیک به ۳ هزار نفر از استان قم برای حضور در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۴ مؤسسه قرآنی نیز در اجرای این طرح مشارکت دارند.



سوقندی با بیان اینکه قم از نظر میزان ثبت‌نام و مشارکت مؤسسات قرآنی در جایگاه ششم کشور قرار گرفته است، گفت: افزایش حضور فعالان قرآنی استان از محورهای مهم این دوره از آزمون به شمار می‌رود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در رشته‌های حفظ قرآن کریم، معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی برگزار می‌شود و بخش ویژه حفظ سوره فتح نیز در این دوره پیش‌بینی شده است.



آزمون قرآن و عترت بدون محدودیت سنی و تحصیلی



وی با تأکید بر اینکه شرکت در این آزمون محدودیت سنی و تحصیلی ندارد، تصریح کرد: بانوان و آقایان در هر سن و با هر مدرک تحصیلی می‌توانند در رشته مورد علاقه خود ثبت‌نام کنند و در آزمون حضور داشته باشند.



سوقندی زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت را ۲۸ آبان اعلام کرد و گفت: محل برگزاری آزمون با هماهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قم در حال نهایی شدن است و احتمال دارد آزمون در دانشگاه قم برگزار شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم درباره گواهینامه و جوایز این دوره نیز گفت: شرکت‌کنندگانی که در بخش‌های شفاهی، مجازی یا کتبی موفق به کسب امتیاز لازم شوند، گواهینامه معتبر مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.



وی افزود: برای برگزیدگان این آزمون نیز جوایزی از جمله سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس در نظر گرفته شده است.



مهلت ثبت‌نام تا بیستم مهرماه ادامه دارد



سوقندی از فعالان قرآنی، مؤسسات و دستگاه‌های فرهنگی خواست در فرصت باقی‌مانده با اطلاع‌رسانی و تشویق مردم، زمینه حضور گسترده‌تر شهروندان قمی در این آزمون را فراهم کنند.



وی با اشاره به ظرفیت قم در حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی اظهار کرد: هدف این است که قم با بهره‌مندی از ظرفیت حوزه‌های علمیه، مؤسسات قرآنی و فعالان فرهنگی، بیش از پیش به عنوان پایتخت قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و معارف اهل‌بیت (ع) مطرح شود.