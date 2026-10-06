بخشی از اراضی دولتی در شهرستان بوشهر رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش و شناسایی یک فقره تصرف عدوانی در شهرستان بوشهر، موضوع در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد فردی بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرک قانونی، حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی را به‌صورت غیرمجاز تصرف کرده و با استقرار کانکس و دپوی نخاله، اقدام به استفاده غیرقانونی از این اراضی کرده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر تصریح کرد: پس از انجام اقدامات قانونی و با دستور معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر، عملیات رفع تصرف توسط نیروهای یگان حفاظت شهرستان بوشهر انجام و عرصه مورد نظر از تصرف غیرمجاز خارج شد.

سرهنگ نظریه با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی دولتی و بیت‌المال خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی، در چارچوب قانون و با هماهنگی مراجع قضایی، برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز، دیوارکشی، دپوی مصالح یا سایر موارد مشکوک به تصرف اراضی دولتی، مراتب را از طریق مجاری قانونی و سامانه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.