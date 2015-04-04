تلاش برای معرفی شهید شاخص سال کشوراز گلستان

علی محمد جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که خبرهای تولیدی خبرگزاری مهر متفاوت تر از سایر رسانه های استان گلستان، است، از عملکرد این رسانه در یک سال گذشته بخصوص در بخش تولید گزارش تقدیر کرد و گفت: رسانه ها باید بیشتر مطالبات مردم را مد نظر قرار دهند و از بازی های سیاسی بپرهیزند زیرا بازی های سیاسی به هدف رسانه لطمه می زند و مانع پیشرفت است.

وی افزود: این بازی ها جز سرگردم کردن افراد نتیجه ای ندارد و عقب افتادگی های گذشته نیز حاصل نتیجه همین بازی ها است.

وی بیان کرد: وقتی رسانه پیگیر مشکلات مردم می شود و پس از انعکاس مشکل برطرف می شود، حس خوبی به نگارنده و رسانه دست می دهد، اگر این حل مشکلات و پیگیری ها بیشتر شود رسانه موفق تر خواهد بود.

جعفری ادامه داد: اگر نگاه تیزبین رسانه ها باشد بسیاری از مشکلات حل می شود زیرا مسئولان توجه خوبی به خبرگزاری ها و سایت های محلی دارند و موضوعات را بررسی می کنند.

وی که معتقد است ضریب نفوذ صدا و سیما در مردم بیشتر و ضریب نفوذ رسانه های مجازی در مسئولان بیشتر است، اضافه کرد: موارد زیادی دیده شده که بلافاصله پس از انعکاس مشکل در رسانه های مجازی، موضوع توسط مسئولان حل شده است.

سیاسی بازی و سیاست زدگی به اهداف و رسالت رسانه ها آسیب زده است

وی در ادامه با انتقاد از نگاه برخی مسئولان به رسانه ها، رفتار سلیقه ای مسئولان را عاملی برای کاهش کیفیت و کمتر شدن تاثیر رسانه ها دانست و افزود: برخی رسانه ها، بخصوص رسانه های مکتوب استان، به دلیل برخی مشکلات و نگاه های سلیقه ای کیفیت خود را از دست داده اند و به همین دلیل بیشتر به سمت نگاه تمجیدی رفته اند.

جعفری خواستار کمک به رسانه های مکتوب استان شد و با بیان اینکه این کمک باید در راستای ارتقای سطح کیفی این رسانه ها باشد، به آغاز فعالیت بسیج رسانه در گلستان اشاره کرد و گفت: بسیج رسانه باعث ایجاد رقابت در تشکیلات صنفی رسانه ها خواهد شد و این بخش را برای خدمت به رسانه ها تحریک خواهد کرد.

برخی رسانه ها، بخصوص رسانه های مکتوب استان، به دلیل برخی مشکلات و نگاه های سلیقه ای کیفیت خود را از دست داده اند و به همین دلیل بیشتر به سمت نگاه تمجیدی رفته اند.

وی ادامه داد: گرچه فعالیت های زیادی توسط بسیج رسانه در یک سال گذشته انجام نشد اما چون اقدامات نویی بود و کمتر فعالیت های صنفی اینگونه انجام شده بود، این قدامات به چشم آمد و مورد توجه فعالان عرصه رسانه قرار گرفت.

وی با بیان این که مجموعه اقشار بسیج طی سال های گذشته رشد خوبی داشته اند، شکل گیری بسیج رسانه ها را اقدام ارزشمندی برشمرد و با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری در بخش رسانه، گفت: گله مندی های حضرت آقا از عملکرد رسانه ها نشان از آن دارد که مطبوعات به رسالتی که بر عهده دارند هنوز دست نیافته اند.

مسئول سازمان بسیج رسانه در استان گلستان، عدم موفقت رسانه ها و گله مقام معظم رهبری را ناشی از سیاست زدگی عرصه رسانه کشور دانست و گفت: حضرت آقا در جمع فعالان رسانه ای، با صراحت رسانه ها را به سه دسته موافق نظام، بی تفاوت و معاند سته بندی کردند و حتی تعبیری از رسانه های زنجیری به کار بردند که آب در آسیاب دشمن می ریزند.

وی ادامه داد: دنبال این هستیم که جبهه انقلاب اسلامی را شکل دهیم و نگاه فرا ملی در بخش رسانه داشته باشیم و بتوانیم کمکی برای مظلومین و مستعضعفین جهان هم باشیم.

هدف بسیج رسانه تربیت خبرنگار بیدار و انقلابی است

وی با ابراز امیدواری درباره این که بسیج رسانه بتواند آرمان ها و ایده های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را محقق کند و به اصحاب رسانه هویت دهد، از تلاش برای تربیت خبرنگار بیدار و انقلابی توسط بسیج رسانه خبرداد و گفت: شروع شکل گیری بسیج رسانه هم به درخواست خود فعالان رسانه ای بود و فعالیت رسمی سازمان بسیج رسانه هم از سال 91 بود.

جعفری اضافه کرد: به تبع آن در گلستان هم تشکیل بسیج رسانه در دستور کار قرار گرفت و از 21 اسفند سال 92 در استان آغاز به کار کرد.

وی اعلام کرد که از زمان ابلاغش در مهر ماه سال 92 تا شروع به کار رسمی بسیج رسانه در 21 اسفند همان سال، چهار ماه را صرف تجهیز و آماده ساختن زیرساخت های این سازمان در گلستان، کرده است.

وی گفت: در ابتدای کار با ابلاغ نامه ای به رسانه های استان، شروع به کار خود را اعلام کردیم و سعی کردیم شورایی را از بین دوستان رسانه ای تشکیل دهیم. شورا همان ابتدا شکل گرفت و کارها را به صورت تخصصی با کمک آن ها پیگیری کردیم.

جعفری تشکیل کارگروه و کمیته های مختلف مانند آموزش، فرهنگی، جذب نیروی انسانی را از اقدامات شورا بیان کرد و گفت: نخستین اقدام بسیج رسانه اعلام وجود با برگزاری همایش بسیج رسانه در ابتدای سال با رویکرد آن هم نقش رسانه ها در تحقق شعار سال بود که استقبال خوبی از این همایش شد. دو تا سخنران عمده داشتیم که حجت الاسلام سالک و قدیری ابیانه حضور داشاند و بازتاب خوبی هم داشت.

وی از برگزاری برنامه طنز در حوزه دفاع مقدس با رویکرد روایتگری طنز از خاطرات هشت سال دفاع مقدس خبر داد و گفت: برگزاری مراسم روز خبرنگار از دیگر برنامه های ما بود که البته حواشی خاص خود را داشت.

وی ادامه داد: برخودمان واجب می دانستیم از فعالان عرصه رسانه تجلیل کنیم و استقبال خوبی هم از این برنامه شد. حدود 250 نفر از فعالان رسانه از گرایش های مختلف با میزبانی بسیج حضور یافتند.

خانواده چهار شهید عرصه رسانه استان گلستان در سال 93 تقدیر شدند

مسئول سازمان بسیج رسانه استان گلستان مهمترین نگاه این برنامه را زنده کردن یاد و نام شهدای عرصه رسانه دانست و بیان کرد: برای نخستین بار شهدایی که یاد آن ها در برنامه های گذشته، مغفول مانده بودند را زنده کردیم و در همین راستا 4 شهید رسانه را شناسایی و از خانواده آن ها تقدیر کردیم.

وی افزود: یک رسم خوب بسیج این است که هر سال برای الگو دهی به جامعه یکی از شهدای زن و مرد و همچنین شهید بین الملل را هر سال به عنوان الگو معرفی می کند؛ در سال 93 هم شهید شاخص عرصه رسانه استان، شهید محمدعلی روحانی فر که از فعالان انقلاب و مدیر مسئول یکی رسانه های منطقه بود، معرفی شد.

جعفری در توضیح اقدامات این شهید بزرگوار گفت: وی ابتدا در منطقه گرگان و دشت و پس از آن در کل استان فعالیت می کرد، تلاش های وی در زمانی بود که گروهک های منافقین خفقان ایجاد کرده بودند و ترورهای مختلف صورت می گرفت، این شهید مقالات مختلف در مجلات مختلف چاپ می کرد و حتی کتابی هم به نام اسلام در ایالات متحده آمریکا و کانادا داشت که به چاپ هم رساند.

مکاتبات برای معرفی شهید شاخص سال 94 از شهدای استان گلستان انجام شده و منتظر تایید سازمان بسیج در تهران هستیم.

وی از تلاش بسیج رسانه استان برای معرفی این شهید به عنوان شهید شاخص کشوری در سال 94 خبر داد و گفت: مکاتبات این کار انجام شده است و به سازمان تهران ابلاغ شد تا پس از تایید برای نخستین بار شهید شاخص سال از گلستان معرفی شود.

وی در ادامه، به دیگر اقدامات بسیج رسانه در سال 93 اشاره کرد و گفت: بیانیه های مختلف به مناسبت های مختلف مانند روز قدس، روز خبرنگار، حمایت از مردم قضه، 9 دی و ... صادر کردیم؛ یکی از اقدامات خوب که در زمان حمله رژیم صهیونیستی به مردم غزه صورت گرفت، امضای طومار 250 نفره در حمایت از مردم غزه و درخواست اعزام خبرنگار به مناطق اشغالی بود و در کنار آن هم به صورت نمادین خبرنگاران خون خود را به مردم غزه اهدا کردند.

جعغری همچنین به برگزاری تور یک روزه با همکاری بسیج سازندگی به اردو های جهادی و در راستای شعار سال اشاره کرد و گفت: در این تور از پروژه های مختلف اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بازدید شد، به دلیل محدودیت های امکاناتی و زمانی نتوانستیم همه رسانه های استان را همراه خود داشته باشیم با این حال به عنوان برنامه شاخص کشوری در سال 94 انتخاب شد و به همین با قدرت بیشتری در سال 94 اجرا خواهد شد تا بتوانیم خدمات نظام را از ابتدای انقلاب تا کنون نمایش دهیم.

وی بیان کرد: یک مانور رسانه ای هم در استان شکل گرفت که انعکاس شادی مردم استان بخصوص ترکمن ها از آزادسازی آمرلی از داعش انجام شد. در کمتر از 10 ساعت از آزادسازی این شهر، دوستان رسانه ای به خوبی شادی کل مردم استان را انعکاس دادند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان گلستان گفت: برنامه دیگر ما صله رحم رسانه ای بود که با هدف نزدیکی بیشتر اصحاب رسانه و به پیشنهاد شورا برگزار شد؛ سعی کردیم به صورت مداوم این اقدام را انجام دهیم زیرا به همدلی و همگرایی بیشتر اصحاب رسانه کمک می کند؛ استان های دیگر هم از گلستان الگو برداری کردند.

وی برنامه شاخص دیگر استان را برگزاری همایش بسیج و رسانه دانست که برای نخستین بار به صورت استانی و توسط روابط عمومی سپاه برگزار شد و گفت: در این همایش راه اندازی و تشکیل کمیته های کارگروه به عهده بسیج رسانه بود که از دوماه قبل آن را آغاز کردیم و 6 کارگروه شامل »بسیج، رسانه و مطالبات فرهنگی مقام معظم رهبری»، «بسیج، رسانه و اقتصاد مقاومتی»، «بسیج، رسانه و اسلام آمریکایی«، «بسیج، رسانه و مقابله با ماهواره»، «بسیج و رسانه و عقلانیت و محاسبه گری» و کارگروه بومی «بسیج و رسانه و وحدت اقوام» برگزار کردیم.

برنامه های آموزش خبرنگاری در سال 94 با قدرت بیشتری برگزار می شود

وی ادامه داد: تلاش کردیم در زمینه آموزش هم گامی برداشته شود به همین دلیل یک دوره آموزشی برنامه ریزی کردیم و هدف گذاری ما هم دوره آموزشی 60 نفره بود. این دوره در بخش مقدماتی و پیش رفته و برای همه علاقه مندان و فعلان رسانه استان بود، اما استقبال بسیاری بیشتر از آن چه پیش بینی می شد به عمل آمد و تعداد ثبت نامی ها به بیش از 120 نفر رسید.

جعفری توضیح داد: آن زمان رزمایش سپاه بود و چند نشست خبری هم برگزار می شد، به همین دلیل سختگیری های بیشتری برای حضور در کلاس اعمال کردیم تا افرادی که به صورت کامل حضور می یافتند در کلاس شرکت کنند.

وی اضافه کرد: علی رغم سختگیری حدود 80 نفر را پذیرش کردیم که حتی باعث ناراحتی برخی همکاران شد زیرا نوانستند در دوره شرکت کنند. در این دوره ها اساتید برجسته کشوری حضور داشتند و به روزترین آموزش ها ارائه شد.

وی ادامه داد: نظر سنجی انجام شده در کلاس هم مشخص کرد که 85 درصد از دوره رضایت کامل داشتند و این رضایت و استقبال خوب به ما انگیزه داد تا سال جدید برنامه ریزی جامع تری داشته باشیم.

وی گفت: برای این که ارتباط این خبرنگاران با بسیج رسانه حفظ شود و استعدادیابی خوبی اجرا شود و بتوانیم نیروهای توانمند را به سمت رسانه های استان سوق دهیم، کار عملی سه ماهه پیش بینی کردیم تا خبرنگاران هر هفته حداقل یک کار متناسب با آموزش های ارائه شده ارسال شود.

به گفته جعفری، اگر این روند ادامه یابد برای دو یا سه سال آینده مشکلات الان در بخش کمبود خبرنگار و نیروهای مختصص حل خواهد شد. البته این کار نیازمند کمک همکاران دیگر مانند اداره ارشاد، انجمن صنفی و خانه مطبوعات است.

اردوهای راهیان نوز از اقدامات فرهنگی زود بازده است

وی بیان کرد: در ایام نوروز هم اردوهای راهیان نور را داشتیم و فعالان رسانه های استان را به مناطق عملیاتی اعزام کردیم، اعزام به مناطق جنگی هزینه های سنگینی دارد و به همین دلیل دنبال جزب اعتبار بودیم تا بتوانیم با حداقل هزینه همکاران خود را به مناطق جنوب کشور اعزام کنیم.

جعفری گفت: با فراگیر شدن اردوهای دانش آموزی و دانشجویی بحث حضور در مناطق عملیاتی فراگیر شده است. راهیان نور یکی از اقدامات فرهنگی تاثیر گذار و زودبازده است و می تواند در کوتاه ترین مدت تاثیرات فراوان بگذارد زیرا افراد زیادی به مناطق عملیاتی آمده اند و متحول شده اند.

وی که معقتد است این تغییرات اثر خون هایی است که ریخته شده و خون جوانان و نوجوانانی که به دفاع مقدس پیوستند و باعث بیمه انقلاب ما شده است، بیان کرد: به گفته حضرت امام آن چه باعث تداوم انقلاب شده روحیه شهادت طلبی است؛ راهیان نور روحیه شهادت طلبی را بین جوانان تقویت می کند و اگر روحیه شهادت طلبی گرفته شود، روز خوبی برای مملکت نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که رسانه ها باید به این جریان سازی عرصه راهیان نور کمک کنند، افزود: همه اقشار بسیج روزی را به نام خود نام گذاری کرده اند و بسیج رسانه نیز 21 اسفند، سالروز شهادت خبرنگار شهید، غلامرضا رهبر را که هنوز هم جاویدالاثر است و در کربلای 5 شهید شد را به نام روز بسیج رسانه نام گذاری کرده است.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان گلستان خاطرنشان کرد: در این روز مراسمی در گرگان داشتیم و با هماهنگی انجام شده، بازدیدی از مجموعه های مختلف صدا و سیما برگزار شد.