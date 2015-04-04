رمز وحدت « همدلی و همزبانی» است

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همدلی و همزبانی بین دولت و ملت در همه زمینه ها، زمینه ساز وحدت و انسجام ملی است و می تواند پشتوانه قوی در مباحث داخلی و بین المللی باشد.

وی اظهار امیداوری کرد که همه مردم و دولتمردان به فرمایش مقام معظم رهبری گوش فرادهند تا وحدت پشتوانه همه زمینه ها و توفیقات شود.

این نماینده مجلس درباره مذاکرات هسته ای با بیان اینکه گروه مذاکره کننده سربازان ملت هستند، گفت: به آینده مذاکرات خوشبین هستیم و تحقق اهداف نیازمند وحدت ملی است.

وی اظهار داشت: باید به گروه مذاکره کننده اعتماد کنیم و گامهایمان واحد باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم و دشمنان بدانند، تحریمها بر اراده ملت خللی وارد نکرده و ملت پیشتیبان گروه مذاکره کننده هستند.

شریعت نژاد درباره تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه ۲۴ سیاست در این زمینه ابلاغ شده است گفت: با بررسی هایی که صورت گرفته است احساسم این است که خیلی در این زمینه موفق نبوده ایم.

شریعت نژاد یادآور شد: این درحالیست که دولت در کاهش هزنیه ها و کاهش وابستگی به نفت گامهای خوبی برداشته است ولی تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم نیاز همه جانبه است.

عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با اشاره به گرانی برخی اقلام از جمله میوه در تعطیلات نوروز گفت: دولت متاسفانه در انجام تعهداتش به کشاورزان خوب عمل نکرده است و با توجه به کاهش شدید مرکبات به دلیل سرمای سال ۹۲ شاهد کاهش توزیع آن در شب عید بودیم.

وی ضعف نظارت را حلقه مفقوده در حوزه مدیریت بازار برشمرد و گفت: جابجایی و واگذاری مسئولیت تنظیم بازار از صنعت و معدن به جهاد نیز کار کارشناسی نبوده است.