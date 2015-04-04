اولین واحد فاز ۱۹ پارس جنوبی راه اندازی شد

سیدهادی میرباقری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی، گفت: پس از بهره برداری از فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی در سال گذشته، راه اندازی و آغاز تولید گاز از فاز ۱۹ پارس جنوبی در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر پیگیری پروژه های پتروپارس با اعلام اینکه هم اکنون پیشرفت ساخت پالایشگاه های ساحلی فاز ۱۹ پارس جنوبی به بیش از ۸۳ درصد رسیده است، تصریح کرد: علاوه بر این پیشرفت حفاری چاه های دریایی این پروژه مشترک گازی حدود ۹۵ درصد تخمین زده می شود.

این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت ۹۱ درصد ساخت، نصب و راه اندازی خطوط لوله دریایی به منظور انتقال گاز ترش از سکوها به پالایشگاه های ساحلی، اظهار داشت: ساخت سکوهای دریایی این طرح گازی هم از پیشرفتی بیش از ۷۲ درصد برخوردار است.

وی با بیان اینکه هدف از طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی شیرین و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی است، تبیین کرد: از این رو با توجه به پیشرفت اجرایی بخش‌های مختلف پالایشگاهی، خطوط لوله و سکوهای دریایی پیش بینی می شود در سال جاری تولید زودهنگام گاز از این فاز پارس جنوبی آغاز شود.

میرباقری از راه اندازی اولین واحد فاز ۱۹ پارس جنوبی در سیزدهمین روز فروردین ماه سال جاری خبر داد و یادآور شد: بر این اساس تاسیسات برق ١٣٢ فاز ۱۹ پارس جنوبی به طور کامل به بهره برداری رسیده است.

مدیر پیگیری پروژه های پتروپارس مهمترین ماموریت راه اندازی این تاسیسات جدید برقی فاز ۱۹ پارس جنوبی را دریافت برق از نیروگاه و توزیع آن در سایت پالایشگاه عنوان کرد و گفت: با ورود برق با واحدهای پالایشگاهی پیش بینی می شود مراحل ساخت، نصب و راه اندازی واحدهای مختلف شتاب بگیرد.

به گزارش مهر، هدف از طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی تولید روزانه ٥٠ میلیون متر مکعب گاز شیرین در روز، ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد، ١,٠٥ میلیون تن گاز مایع، یک میلیون تن اتان در سال است.