به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محمدی دبیر جشنواره عکس «قاب های بهشتی» گفت: محمد حسین حیدری قائم مقام رییس انجمن عکاسان دفاع مقدس، مسعود زنده روح کرمانی رییس انجمن عکاسان ایران و مجید ناگهی استاد دانشگاه سه عکاس پیشکسوتی هستند که کار داوری سومین دوره این جشنواره را انجام می دهند.

جشنواره سراسری عکاسی «قاب های بهشتی» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی توسط شبکه تصویر (تصویرنت) و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران و خبرگزاری مهر در دو بخش حرفه ای و شهروندی در حال برگزاری است.

به گفته دبیر جشنواره، مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره ۲۰ فروردین ماه جاری اعلام شده است.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال عکس به پایگاه اینترنتی tasvirnet.com مراجعه کنند.