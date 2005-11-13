" راضيه تجار " داستان زندگي يك جانباز را مكتوب كرد









به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، كتاب " سرخ تر از ستاره " توسط نشر شاهد به چاپ رسيده است كه در اين كتاب زندگي داوود آبادي از نگاه همسر او به تصوير كشيده شده و زندگي او روايت مي شود .

همچنين اين نويسنده " جاي آفتابگردانها " را كه داستانهايي با مضمون جنگ است را توسط نشرخورشيد باران به چاپ رسانده است ." آرام شب به خير " نيز نوسط نشر سوره مهر منتشر شده است .

راضيه تجار كتاب " فانوسي بيافروز " را كه دربرگيرنده داستانهاي كوتاه در ارتباط با مشكلات و مسائل زنان است ، درنشر سوره مهرزيرچاپ دارد . همچنين زندگينامه داستاني شهيد عباس بابايي مراحل پاياني چاپ را توسط نشر شاهد سپري مي كند .كتابي نيز در رابطه با شهيد شيرودي نيز از سري كتابهاي چلچراغ از اين نويسنده توسط نشر مدرسه منتشر خواهد شد .

راضيه تجار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني براين كه در حال حاضر اثري در دست تدوين و نگارش دارد يا خير ؟ به مهر گفت : به علت برخورد نا مناسب ناشرين دستم به قلم نمي رود ، جاي تاسف دارد كه پس ار 9 سال قلم زدن و نگارش اولين سالي است كه فقط مي خواهم نگاه كنم و ننويسم .

وي افزود : توزيع نا مناسب كتاب در اين شرايط و حق تاليف بسيار ناچيز كه پرداخت آن سالها به طول مي انجامد نويسندگان را از نوشتن سرد مي كند ، البته اين شرايط براي نويسندگاني است كه سالها قلم دردست دارند ، بسياري ازجوانان هستند كه براي چاپ اثر خود بايد مبلغي نيز پرداخت كنند كه اين واقعا مصيبت است .

اين نويسنده در پايان گفت و گو با مهر ، تصريح كرد : براي خلق يك داستان سالها زمان صرف مي شود اما مدتي كه كتاب زير جاپ است و زمان پرداخت حق تاليف آن بسيار زياد تراز زمان خلق اثر است در صورتي كه اين امر بايد برعكس باشد ، حتي بسياري از نويسندگان به علت اينكه مدتهاست كتابشان زير چاپ است عنوان و حتي موضوع آن را نيز فراموش كرده اند ، به تمامي اين دلايل اثري در دست تدوين و نگارش ندارم كه جاي تاسف دارد .