به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صحبت و طرح و برنامه داده می شود اما با وجود عزم راسخی که مسئولان برای این امر دارند و با وجود برگزاری دو مزایده، هنوز هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است. با این حال به نظر می رسد پس از دو مزایده ناموفق این بار و در مرتبه سوم اتفاقاتی خواهد افتاد.

در این میان واگذاری این دو باشگاه موافقان و مخالفانی دارد. برخی می‌گویند این باشگاه باید دولتی باقی بماند و برخی دیگر می‌گویند باید کار را به کاردان سپرد و باشگاه را به اهلش واگذار کرد. اگرچه بعد از برگزاری دو مزایده، تنها یک مشتری جدی برای خرید باشگاه پرسپولیس 290 میلیارد تومانی پیدا شده است.

سالهاست هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال، انتظار واگذاری این باشگاه را می‌کشند. این انتظار بالاخره سال گذشته به پایان رسید و هیات عالی واگذاری کار ارزیابی را آغاز کرد و به این ترتیب نام دو باشگاه معروف فوتبال ایران هم به گردونه واگذاری ها وارد شد.

اگرچه در ابتدای اعلام قیمت، برخی نسبت به بالا بودن نرخ فروش این دو باشگاه، ساز مخالف را کوک کردند اما هیات عالی واگذاری اعلام کرد که در قیمت‌گذاری این دو باشگاه مهم و حساسیت برانگیز، عوامل و نظراتی همچون قیمت‌گذاری برند و سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز ارزش گذاری برند در داخل کشور و مرکز ارزش گذاری بین‌المللی برند لحاظ شده است. در واقع، دارایی‌ این دو باشگاه، ورزشگاه‌های درفشی فر و مرغوبکار بوده و دارایی غیر پولی، برند و حق امتیاز را شامل می شود.

به هرحال قرار بر این شد که مزایده ای برگزار شود و در آن، متقاضیان حضور یافته و به بهترین پیشنهاد، پاسخ مثبت داده شود، اما در هیچ یک از دو مزایده اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی، مشتری پر و پا قرصی وجود نداشت و بنابراین قرار بر این شد که مزایده سوم در اوایل سال جاری برگزار شود.

اما در واپسین روزهای کاری سال قبل بود که زمزمه های واگذاری پرسپولیس به فروشگاه زنجیره ای رفاه بر سر زبان‌ها افتاد، خریداری که برخی در توانایی باشگاهداری و تمکن مالی آن تردیدهایی داشتند و آن را یک خریدار دولتی می‌دانستند. موضوعی که البته مدیرعامل این فروشگاه آن را تکذیب کرد.

فرشید گلزاده، مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای رفاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل ورود این شرکت به مزایده خرید سهام باشگاه پرسپولیس گفت: رفاه نیز همانند سایر مشتریان، به عنوان یک مجموعه خصوصی، در شرایط کاملا یکسان با دیگر متقاضیان، در حال بررسی و طراحی طرح تجاری جهت خرید این باشگاه است.

وی ادامه داد: در مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی، عزم و التزام مدیران سازمان مذکور مبنی بر ایجاد شرایط برابر برای متقاضیان و فروش باشگاه از طریق مزایده جدی به شمار می‌رود، این در حالی است که شرکت رفاه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، توانایی لازم برای پشتیبانی از باشگاه پرسپولیس را دارد.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی مبنی بر شبهات واگذاری باشگاه دولتی پرسپولیس به یک بخش شبه‌دولتی، تصریح کرد: با توجه به ساختار سهامداری، فروشگاه رفاه یک شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و هیچگونه وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و بنابراین این فروشگاه به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی، تحت قوانین صنعت خرده‌فروشی فعالیت می‌کند.

گلزاده مهمترین دلیل ورود رفاه به خرید باشگاه پرسپولیس را ظرفیت بالای شبکه فروشگاهی دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه رفاه در تمامی شهرهای بزرگ کشور، امکان ارائه محصولات و خدمات به مردم را دارد و به دلیل در اختیار داشتن سطح فروش گسترده از یک طرف و شبکه بزرگ تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی از سوی دیگر، بیشترین توان ایجاد یک بنگاه اقتصادی را برای پشتیبانی از باشگاه پرسپولیس دارا است.

وی این اقدام را مبتنی بر انجام مطالعات چندماه گذشته شرکت و طراحی یک طرح تجاری حساب‌شده مبتنی بر ایجاد بیشترین هم‌افزایی ممکن بین باشگاه مشتریان شرکت و باشگاه هواداران پرسپولیس و شبکه اجتماعي مخاطبان دانست که در صورت حصول نتیجه نهایی در مزایده سوم خرید باشگاه شرکت خواهد کرد.

به اعتقاد این مقام مسئول اهلیت داشتن سهامدار آتی هر یک از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال منوط به توانمندی ایجاد یک سازمان اقتصادی و گسترده و پایداری آن است، لذا با توجه به شبكه گسترده فروشگاه‌هاي رفاه در سراسر كشور و نیز تجربه بیش از دو دهه این شرکت، در صورت خريد سهام پرسپوليس، این شرکت مي‌تواند با هم‌‌افزایی بین تولیدکنندگان ایرانی و شبکه فروش گسترده، به هواداران برای حفظ و ارتقای ارزش برند باشگاه پرسپولیس و حفظ جایگاه این باشگاه پرطرفدار ورزشی، به هواداران اطمینان دهد.

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این اتفاق گفت: سال گذشته 30 هزار میلیارد سهام دولتی عرضه شده که فقط حدود 4 هزار میلیارد به فروش رفته است که چیزی حدود 10 درصد کل سهام عرضه شده است. در حالیکه اتفاقی که برای مزایده استقلال و پرسپولیس رخ داده چندان غیر طبیعی نیست اما چون حساسیت نسبت به آنها بیشتر است افراد حساب و کتاب خود را انجام می دهند و تصمیم می گیرند.

در این میان به غیر از مشتریانی همچون فروشگاه رفاه، دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا نیز به صورت چراغ خاموش و البته چند شخص برای خرید این باشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند که البته هنوز این موضوع نه از سوی مسئولان تائید یا تکذیب نشده است. اگرچه برخی می گویند که این دو شرکت خودروساز به لحاظ اساسنامه ای، اجازه خرید پرسپولیس را ندارند اما در مقابل برخی دیگر می گویند که ممکن است شرکت های وابسته به آنها، در راه خرید این باشگاه گام بردارند و آنها مستقیم در این خرید وارد نشوند.