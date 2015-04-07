مرتبط کردن موجودیت اسرائیل به مذاکرات هسته ای اساسا بی ربط است

به گزارش خبرگزاری مهر، «باراک اوباما» در گفتگو با ان پی آر، با بیان این مطلب گفت: اینکه به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران را به عنوان شرط رسیدن به توافق با ایران قرار دهیم اساس بی ربط و اشتباه است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: اینکه ما چنین خواسته ای را داشته باشیم نشانه آن است که می خواهیم ماهیت نظام ایران بطور کلی تغییر کند. و به نطر من، این قضاوتی به طور اصولی نادرست است.

اوباما در این گفتگویی رادیویی همچنین گفت که هدف او از رسیدن به توافقی با ایران «دقیقا به این خاطر است که نمی‌توانیم در مورد تغییر طبیعت نظام ایران، اطمینان خاطر داشته باشیم. دقیقا به همین خاطر است که ما نمی‌خواهیم به بمب اتمی دسترسی پیدا کنند. اگر ایران ناگهان به آلمان، سوئد یا فرانسه تغییر پیدا کند، آن وقت می‌توان گفتگوی دیگری درباره زیربنای اتمی آن کرد».

اوباما در حالی این اظهارات را بیان می کند که در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرده بود که آمریکا در مورد ایران همچنان در کنار رژیم صهیونیستی خواهد بود.

طرح به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران به عنوان پیش شرط رسیدن به توافق جامع موضعی بود که از سوی رژیم صهیونیسیت و برخی از چره های تندرو حاضر در کنگره آمریکا ارائه شده بود.