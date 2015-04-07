به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین اجتماع تخصصی آموزشی سالانه اهالی قرائت و حفظ قرآن کریم(یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن)، با حضور استادان، قاریان و حافظان ممتاز سراسر کشور و میهمان مصری، ۱۶ تا ۱۸ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.

در این برنامه تخصصی ـ آموزشی که نشست سالانه شورای عالی قرآن با اهالی قرائت و حفظ و اساتید قرآن کریم است علاوه بر ارائه مقالات برتر با محوریت همایش از سوی صاحبان مقالات، مقالات برگزیده نیز معرفی و تجلیل می‌شوند.

در این همایش سه‌ روزه علاوه بر قاریان و حافظان ایرانی و اساتید قرآن کریم، یکی از قاریان مصری نیز به عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.

یادآور می شود، مهلت ارسال مقالات به یازدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن که پیش از این تا ۱۵ فروردین‌ماه اعلام شده بود تا ۲۰ فروردین‌ماه تمدید شده است.