جزئیات برگزاری بیستمین نشست فعالان قرآنی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم، ۲۸ تا ۳۰ آبانماه در تهران و به همت شورای عالی قرآن برگزار میشود.
به گزارش ایکنا، براساس برنامهریزی و تدارکی که از ماههای گذشته انجام شده بود، بیستمین نشست تخصصی استادان قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم، ۲۸ تا ۳۰ آبانماه در تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، حسینیه الزهرا (س) برگزار خواهد شد.
موضوع نشست به «الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی» و کارویژه نشست بیستم به «مؤلفههای سلوک فردی و اجتماعی قاری قرآن» خواهد پرداخت.
مهلت ارسال مقالات در نیمه مهرماه سال جاری به پایان رسیده و در حال حاضر داوری این مقالات در دست انجام است.
نظر شما