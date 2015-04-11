ورزش باستانی در کرمانشاه لنگ انداخت/دم مرشد با «ولی افتاد مشکلها»

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش‌ های زورخانه‌ ای سالیان متمادی جز جدایی ناپذیر تاریخ و فرهنگ اصیل پهلوانی و جوانمردی ایرانیان به شمار می‌ رفت به گونه ای که صدای مرشدان در هر کوی و بزرنی به گوش می‌ رسید و سازمان یونسکو به واسطه این قدمت دیرین، ورزش‌ های زورخانه‌ای را در شانزدهم نوامبر ۲۰۱۰ به ثبت جهانی رساند.

استان کرمانشاه که از دیرباز به عنوان قلب تپنده منش پهلوانی شناخته شده در ورزش پهلوانی نیز صاحب نام و سبک بوده است اما این روزها چندان خبری از پیچیدن صدای زنگ مرشد در محله های این دیار نیست.

تعطیلی زورخانه‌ها و تعداد بسیار اندک این سالن‌ ها در استان کرمانشاه، کاهش رغبت افراد به ورزش‌های باستانی و پهلوانی به دلایل مختلف از جمله عدم حمایت مسئولان در احداث سالن‌های جدید و عدم دلجویی از پهلوانان و پیشکسوتان این عرصه بخشی از مشکلات ورزش زورخانه‌ای در این استان است.

در حال حاضر فقط ۱۸ زورخانه در سراسر استان کرمانشاه دایر است در حالی که تنها در شهر یزد بیش از ۱۰۰ سالن باستانی فعال است. به اصطلاح باستانی کارها که هنگام تسلیم شدن یک کشتی گیر در برابر مشکلات از آن استفاده می کنند باید گفت که ورزش باستانی کرمانشاه در مواجهه با مشکلات لنگ انداخته است.

به گفته کهنه کاران عرصه پهلوانی حمله ناجوانمردانه حزب بعث به این استان و تخریب بسیاری از زورخانه ها از مهم‌ترین دلایل رکود ورزش‌ های زورخانه‌ای بوده است.

در وصف هیمنه ورزش زوخانه ای کرمانشاه همین بس که در گذشته مرحوم مرشد حسن خوش اندام به تنهایی بیش از ۱۰۰ زورخانه در این شهر احداث کرد اما اکنون نشانی از حال و هوای معنوی آن روزها به چشم نمی‌ خورد.

این روزها زورخانه مرشد حسین گلزار که در بازار زرگرهاست از فعال‌ترین زورخانه‌ های کرمانشاه به شمار می رود و هر هفته میزبان باستانی‌کاران و پهلوانان مشتاق می‌ شود . چند زورخانه دیگر مانند زورخانه حیدریه و علمدار نیر در شهر فعالیت های خاص خود را در مناسبت های مختلف دارند. دیگر زورخانه‌ های استان نیز با نظارت نهادها و سازمان‌های دولتی از جمله پادگان هوانیروز، سپاه، بسیج و بنیاد شهید اداره می‌ شوند.

ضعف ورزش زورخانه ای در شهرستانهای استان کرمانشاه

در استان کرمانشاه تنها شهرستان‌ های قصرشیرین، اسلام آبادغرب، سنقروکلیایی، کنگاور و هرسین دارای سالن زورخانه هستند در حالی که بر پایه دیدگاه صاحب نطران عرصه پهلوانی هر محله می تواند ۲ زورخانه را در خود داشته باشد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه در مجموع ۲۰ مرشد ضرب‌ زنی زورخانه‌ های استان را برعهده دارند که از این میان مرشد احمد شاملو، مرشد ماشاءالله صفری، مرشد بهروز جهانی، مرشد علیرضا صالحی، و مرشد امیر خوش اندام از محبوب‌ترین و فعال‌ترین مرشدان این دیار به شمار می‌آیند.

وجود ۱۰۰۰ پیشکسوت پهلوانی و مرشدهای خوش صدا در عین زورخانه های کم

رئیس هیئت باستانی و ورزش‌های زورخانه‌ای استان کرمانشاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در استان کرمانشاه با کمبود مرشد مواجه نیستیم اما تعداد اندک زورخانه‌ها این عزیزان را به ادامه فعالیت بی‌رغبت کرده و امیدواریم با ایجاد شرایط بهتر شاهد تغییرات مثبتی در این عرصه باشیم.

محمد خوش اندام با بیان اینکه بیش از هزار پیشکسوت باستانی‌کار در استان کرمانشاه در طول سالیان متمادی بر روی گود رفتند، افزود: پهلوان مرتضی زینال صفت به عنوان نماینده کرمانشاه در ترکیب تیم ملی همواره نامی آشنا دارد و در پاریس به منظور ثبت ورزش زورخانه‌ای از سوی یونسکو به اجرای پهلوانی پرداخت و در پکن نیز افتخارآفرینی کرد.

وی علیرضا زنگنه، مرتضی هامانی، عبادالله شیرزاد و عبدالحسین فیض را از پیشکسوتان پهلوانی استان کرمانشاه برشمرد و تصریح کرد: استاندارد لازم برای احداث زورخانه‌ای ملی در این استان به تایید فدراسیون ۲ هزار متر مربع است که امیدواریم با عنایت مسئولان این زورخانه احداث شود.

تنها ۵۰ نوجوان زیر ۱۰ سال مشغول فراگیری منش پهلوانی در کرمانشاه

خوش اندام در ادامه به اشتیاق نونهالان و نوجوانان کرمانشاهی به فعالیت در ورزش‌های باستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۰ نوجوان زیر ۱۰ سال تحت تعلیم آداب و رسوم پهلوانی قرار دارند و تاکنون ۱ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز و نیز عنوان پنجم تیمی مسابقات قهرمانی کشور را برای ما به ارمغان آوردند.

وی تصریح کرد: کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه با اینکه پیشینه ای در ورزش‌های پهلوانی ندارند دارای زورخانه بین‌المللی هستند اما متاسفانه در ایران با وجود قدمت بسیار دیرینه ورزش‌های باستانی حتی یک زورخانه بین‌المللی نداریم.

خوش اندام زورخانه را مسجد دوم عنوان کرد و گفت: پهلوانان قبل از قدم نهادن در گود با ذکر «بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم» آرام می‌گیرند و جان و روح خود را صفایی می‌دهند و جاری شدن نام والای پهلوان دو عالم، امیرمومنان(ع) بر زبان ورزشکاران فضای معنوی را در زورخانه به وجود می‌آورد.

ذکر صلوات به عدد ۱۰۰ مرتبه در اثنای برنامه‌های زورخانه با استناد به کلام الله مجید در آیه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يصَلُّونَ عَلَي النَّبِي يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» و اشراف همگان بر اثرگذاری ذکر صلوات در ایجاد قداست فضای زورخانه انجام می‌شود.

ورزش زورخانه‌ای پرورنده روح و جسم پهلوانان است و به گفته برخی مسئولان هیئت زورخانه‌های کرمانشاه، منشا فساد، اعتیاد و بزهکاری جوانان دوری گزیدن از ورزش و به ویژه ورزش‌ های روح‌ بخش زورخانه‌ای است.

ورزشی که با بسم الله آغاز و با دعا تمام می شود

یک استاد تربیت بدنی دانشگاه های استان کرمانشاه در گفتگو با مهر حمایت مسئولان را تنها راه احیای ورزش زورخانه بیان و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود فرمودند: «من ورزشی را دوست دارم که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود، با ذکر ائمه اطهار ادامه یابد و با دعا ختم شود» و این فرمایش گرانمایه باید محور تلاش مسئولان برای رونق ورزش‌های باستانی باشد.

علی رادمنش گفت: کتاب گزنفون با تاکید بر اهمیت ۳ خصلت راستگویی، تقویت روح و تقویت جسم در میان ایرانیان باستان، روحیه دلاوری و مردانگی پارسی زبانان را یادآور می‌شود و در این کتاب مطرح شده که پهلوان صفتی و جوانمردی در ایرانیان باستان استوار بوده است.

وی ورزش باستانی را نمونه ای از نمادهایی دانست که این سه خصلت را در خود جای داده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتدا به امیر مومنان در تمام زورخانه‌های ایران امری مرسوم است همانگونه که مرحوم پهلوان احمد پندده به عنوان اسوه اخلاق و مرحوم پهلوان حاج قاسم چاشنی ساز در اقتدا به امام شیعیان پیشتاز بودند و پهلوان تختی نیز با پایبندی به این مرام نامش جاودانه شد.

به نظر می رسد که یکی از بهترین راههای مقابله با به انحطاط کشیده شدن فرهنگ جامعه، توسعه و ترویج این داشته مهم و رفع مشکلات سر راه آن باشد.