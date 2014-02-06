اعزام تیم باستانی جانبازان و معلولین استان کرمانشاه به امارات

عضو شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم باستانی جانبازان و معلولین کرمانشاه با مساعدت بنیاد شهید وامور ایثارگران، شورای شهر، اداره ورزش، سردار عظیمی فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) و شرکت خانه سازی ایثار و نیز به دعوت از ایرانیان مقیم امارات شامگاه چهارشنبه راهی این کشور شدند.

سالار احمد زاده هدف از اعزام تیم باستانی کرمانشاه به امارات را اهتزازد پرچم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت دهه مبارک فجر در این کشور عربی عنوان کرد وگفت: مقام معظم رهبری معتقد هستند چون ورزش باستانی یک رشته معنوی و همیشه با ذکر نام حضرت علی(ع) طنین انداز است باید این رشته را در سراسر جهان گسترش دهیم.

وی افزود:همچنین می خواهیم نشان دهیم که جانبازان ایرانی که در هشت سال دفاع مقدس نماد ایثار وپایداری بودند هم اکنون نیز با صلابت و قدرت در صحنه حضور دارند.

رییس کمیسیون ورزشی شورای شهر کرمانشاه درادامه به برنامه های در دست اقدام این کمیسیون اشاره کرد و گفت: اواخر اسفند ماه سال جاری از قهرمانان ورزشی استان کرمانشاه که در رقابت های جهانی، آسیایی و بین المللی مدال کسب کرده اند، تجلیل خواهد شد. چند روز قبل نیز یک مراسم باشکوه برای قهرمانان ورزشی کارکنان وخانواده بزرگ شهرداری برگزار کرده ایم.

احمد زاده بیان داشت: شورای شهر به دنبال توسعه ورزش در استان است به همین خاطر 15 هیئت ورزشی را در بین مجموعه شهرداری راه اندازی کرده است که ریاست هر کدام از این هیئت ها را به روسای مناطق و بخش های مختلف شهرداری سپرده ایم.

وی در پایان گفت: خوشبختانه قربانی شهردار کرمانشاه به صورت جدی در مورد مسائل مختلف به ویژه ورزش با شورای اسلامی شهر هماهنگ است.