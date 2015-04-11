به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، یک نسخه لایو اکشن یا جان بخشی زنده از یکی دیگر از افسانههای کمپانی دیسنی دارد راه خود را به سمت پردههای بزرگ پیدا میکند.
پیتر هجِز در حال نوشتن فیلمنامهای است که برداشتی آزاد از داستان اصلی «پینوکیو» دارد؛ یک عروسک خیمهشببازی که از چوب ساخته شده و رویای تبدیل شدن به یک پسربچه واقعی را دارد. پینوکیو در انتها به آرزوی خود میرسد، اما در طی مسیر به تغییر دادن حقیقت دست میزند و به این ترتیب هر بار که این کار را انجام میدهد دماغ چوبیاش طولانیتر میشود.
اما داستان حقیقی درباره رابطه بین یک پدر و پسر است و همچنین عواقب دروغ گفتن و خلق کردن داستانهای جدید و زندگی کردن در یک دنیای فانتزی. شخصیت پینوکیو از ذهن کارلو کولودی نویسنده به دنیای بیرون راه پیدا کرد؛ کسی که رمان سال ۱۸۸۳ «ماجراجوییهای پینوکیو» را نوشت.
این تنها فیلم با اقتباس از داستان پینوکیو نیست. گیلرمو دلتورو هم چندی پیش اعلام کرد یک نسخه تیرهتر از همین داستان را در کمپانی خود خواهد ساخت و در حال حاضر در مراحل اولیه تهیه آن به سر میبرد. تهیهکننده فیلم «کتاب زندگی» قصد دارد آن نسخه را از فیلمنامهای که با همراهی متیو رابینز نوشته کارگردانی کند و آن را به صورت فیلم انیمیشن سه بعدی استاپ موشن بسازد. گفته میشود سرمایهگذاران خارجی علاقه زیادی به پروژه او نشان دادهاند.
کمپانی دیسنی اخیرا دارد گنجه داستانهای قدیمی خود را زیر و رو میکند و به دنبال ساخت نسخههای جدید لایو اکشن افسانههای قدیمی است. در حال حاضر چند پروژه این چنینی در حال ساخت هستند که از جمله آنها میتوان به «کتاب جنگل» به کارگردانی جان فاورو کارگردان فیلمهای «مرد آهنی» و «مرد آهنی ۲»، «دیو و دلبر» با نقشآفرینی اما واتسون، لوک اوانز و جاش گد، «دامبو» به کارگردانی تیم برتون و در نهایت «مولان» اشاره کرد. علاوه بر این، شایعههایی مبنی بر ساخت پروژه لایو اکشن «وینی پو» هم شنیده میشود. به نظر میرسد آلن هورن رییس استودیوی دیسنی نقشههای فراوانی برای آینده آن دارد.
کمپانی دیسنی نسخه انیمیشن داستان اصلی پینوکیو را در سال ۱۹۴۰ روی پرده برد و از آن زمان تا به حال چند بازسازی کارتونی و لایو اکشن از جمله با حضور «میکی رونی» در سال ۱۹۵۷ از روی آن انجام شده است. این داستان طی سالهای اخیر هم چند بار دیگر روی پردههای بزرگ ایالات متحده و کشورهای دیگر دیده شده که یکی از به یادماندنیترین آنها «پینوکیو»ی روبرتو بنینی است.
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