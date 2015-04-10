ارتش پاکستان اجاره ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، غلام احمد پلور نماینده پارلمان پاکستان گفت: اگر ما در یمن دخالت کنیم مجددا آتش بزرگ در کشورمان شعله ور خواهد شد و ارتش ما ارتش اجاره ای نیست.

این درحالی است که پارلمان پاکستان امروز بر مخالفت با مشارکت این کشور در جنگ یمن تاکید کرد.

هشدار بان کی مون درباره وخامت اوضاع در یمن

از سوی دیگر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ضمن هشدار درباره وخامت اوضاع در یمن اعلام کرد: راهکار بحران یمن سیاسی است و قطعنامه های شورای امنیت و گفتگو بهترین وسیله برای بازگشت به روند سیاسی در یمن است.

عبد ربه منصور جایی در روند سیاسی ندارد

محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی در هر گفتگوی آتی جایی ندارد.

اوضاع نابسامان مردم یمن

همزمان با ورود جنگ یمن به هفته سوم اوضاع انسانی و زندگی در این کشور به ویژه صنعا بحرانی است و منابع وابسته به صلیب سرخ جهانی از احتمال بروز فاجعه انسانی در این کشور با توجه به نبود برق و آب در بیشتر مناطق خبر دادند.

آمار سازمان بهداشت جهانی درباره کشته و زخمی شدگان یمن

این درحالی است که سازمان بهداشت جهانی از کشته شدن 640 و زخمی شدن 2220 نفر از آغاز درگیری های مسلح خبر داد و بیان کرد: بیش از 335 هزار یمنی منازل خود را ترک کرده اند.

74 کودک قربانی شده اند

سازمان یونیسف از کشته شدن 74 کودک و زخمی شدن 44 نفر دیگر در یمن از آغاز درگیری ها خبر دادند و بیان کرد: آمار واقعی بیشتر است.