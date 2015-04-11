  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

مراسم ختم مرتضی ندایی فردا برگزار می‌شود

مراسم ختم مرتضی ندایی فردا برگزار می‌شود

مراسم ختم زنده‌یاد مرتضی ندایی تهیه‌کننده و مستندساز فقید سینمای ایران عصر فردا یکشنبه ۲۳ فروردین ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ختم زنده‌یاد مرتضی ندایی از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ عصر یکشنبه ۲۳ فروردین ماه در مسجد حضرت حجت‌ ابن‌ الحسن عسگری‌(ع) واقع در خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به میدان شهید قندی برگزار خواهد شد.

مرتضی ندایی عصر ۱۸ فروردین ماه پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت و آیین تشییع پیکر او نیز روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا‌(س) برگزار شد.

این مستندساز از اعضای قدیمی انجمن مستندسازان خانه سینما بود که چند دوره عضو هیات مدیره و در یک دوره نیز ریاست هیات مدیره را برعهده داشت و تهیه کنندگی فیلم های مستند بسیاری را به عهده گرفته بود.

کد مطلب 2530514
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها