به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ختم زنده‌یاد مرتضی ندایی از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ عصر یکشنبه ۲۳ فروردین ماه در مسجد حضرت حجت‌ ابن‌ الحسن عسگری‌(ع) واقع در خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به میدان شهید قندی برگزار خواهد شد.

مرتضی ندایی عصر ۱۸ فروردین ماه پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت و آیین تشییع پیکر او نیز روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه از مقابل خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا‌(س) برگزار شد.

این مستندساز از اعضای قدیمی انجمن مستندسازان خانه سینما بود که چند دوره عضو هیات مدیره و در یک دوره نیز ریاست هیات مدیره را برعهده داشت و تهیه کنندگی فیلم های مستند بسیاری را به عهده گرفته بود.