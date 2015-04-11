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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

سرمایه گذاری ۴ هزار میلیاردی دولت در زیرساختهای ارتباطی

سرمایه گذاری ۴ هزار میلیاردی دولت در زیرساختهای ارتباطی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرمایه‌گذاری ۵هزار میلیارد تومانی دولت در زیرساختهای ارتباطی درسال ۹۳ خبر داد و گفت: تا پایان سال ۹۴ نیز دولت دراین بخش ۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد گفت: در سال ۹۴ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد شد که ۷ درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال ۹۳ به طور مستقیم ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در زیرساختها انجام شد و در سال آخر برنامه پنجم توسعه - سال ۹۴ - در نظر داریم بخش دولتی تا ۴ هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری کند و بخش خصوصی هم به تناسب آن سرمایه گذاری کرده تا به اهداف برنامه پنجم توسعه برسیم.

قنبری درباره سیاستهای سال ۹۴ گفت: در سال ۹۴ مهمترین هدف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین برنامه ششم توسعه، تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی نظام آماری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

کد مطلب 2530521

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