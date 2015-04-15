آزمایش حجاب در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آن اسلام، استرالیا از ۲۰۰ سال پیش مهاجران مسلمان زیادی را پذیرفته و از همین رو تعداد زنان محجبه نیز در این کشور افزایش یافته است.

در روزهای اخیر چند زن غیر مسلمان برای بررسی واکنش مردم به حجاب، دست به اقدام جالبی زدند. آنها حجاب سرکردند تا واکنش مردم را ببینند و درباره واکنش مردم نسبت به این موضوع تحلیل کنند و نگرش مردم نسبت به حجاب را در یابند.

بررسی ها حاکی است عده زیادی به این موضوع نگاه مثبت داشته اند و عده ای نیز آن را غیر معمول دانسته اند اما اکثر کسانی که با آنها مواجه شدند و این موضوع را دریافتند بدان موضع مثبتی داشتند و اقدام آنان راستوده اند.

بسیاری از زنان استرالیایی بر این باورند که حجاب ارزش های انسانی را بالا می برد و زن را در برابر صدمات حفظ می کند.

اسلام در استرالیا دومین دین بعد از مسیحیت است.