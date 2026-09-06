فرزانه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت از افراد دارای معلولیت در قالب برنامههای بهزیستی، یکی از محورهای خدمات توانبخشی و حمایتی این سازمان است که بخشی از هزینههای مورد نیاز جامعه هدف را پوشش میدهد.
معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان اعلام کرد: در چارچوب نظام جدید پرداخت مبتنی بر نیاز، میزان کمکهزینه لوازم بهداشتی متناسب با شدت معلولیت افراد تعیین شده و حمایتها بر اساس میزان نیاز آنان اختصاص مییابد.
وی افزود: بر این اساس، کمکهزینه افراد دارای معلولیت خیلی شدید با رشد ۱۰۰ درصدی به ماهانه سه میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: افراد دارای معلولیت شدید ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، افراد دارای معلولیت متوسط ۲ میلیون تومان و افراد دارای معلولیت خفیف نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمکهزینه دریافت میکنند.
بهرهمندی بیش از ۳ هزار نفر
معاون توانبخشی بهزیستی کردستان با اشاره به جامعه هدف این طرح در استان گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۳۰۹ نفر از افراد دارای معلولیت از کمکهزینه تأمین لوازم بهداشتی بهرهمند هستند.
بهرامی خاطرنشان کرد: اجرای نظام پرداخت مبتنی بر نیاز با هدف توزیع عادلانهتر حمایتها و متناسبسازی میزان کمکهزینه با شرایط و شدت معلولیت افراد انجام میشود.
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