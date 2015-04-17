۲۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴

چاپ نشریه «اسلام‌شناسی» در انگلیس

نشریه «اسلام‌شناسی» برای معرفی اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان جهان می‌کوشد و سعی دارد تا همه جوانب دین اسلام را به دیگران معرفی کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نشریه اسلام تو دی، این دوماهنامه که با هدف حمایت از مسلمانان به چاپ می رسد سعی دارد تا با اسلام هراسی و اسلام ستیزی مبارزه کند و بکوشد تا چهره اسلام را که درغرب مخدوش شده متحول سازد و آموزه های واقعی اسلام را به آنها نشان دهد.

این نشریه مقالات تالیفی علاقه مندان را می پذیرد و آنها را به چاپ می رساند.  اسلام تو دی در حوزه های متعدد اخلاق، اجتماعی و خانواده و سایر مباحث اسلامی، سلامتی و سایر موضوعات با رویکرد  اسلامی مقاله می پذیرد و در انتشار آن می کوشد.

 گسترش اسلام در جهان غرب و افزایش پرسش ها در باره این دین سبب شده تا هر روز گرایش به تالیف و تدریس دروس اسلامی در غرب افزایش یابد و هر روز عده بیشتری مسلمان شوند.

