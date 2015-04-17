به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت نشریه اسلام تو دی، این دوماهنامه که با هدف حمایت از مسلمانان به چاپ می رسد سعی دارد تا با اسلام هراسی و اسلام ستیزی مبارزه کند و بکوشد تا چهره اسلام را که درغرب مخدوش شده متحول سازد و آموزه های واقعی اسلام را به آنها نشان دهد.

این نشریه مقالات تالیفی علاقه مندان را می پذیرد و آنها را به چاپ می رساند. اسلام تو دی در حوزه های متعدد اخلاق، اجتماعی و خانواده و سایر مباحث اسلامی، سلامتی و سایر موضوعات با رویکرد اسلامی مقاله می پذیرد و در انتشار آن می کوشد.

گسترش اسلام در جهان غرب و افزایش پرسش ها در باره این دین سبب شده تا هر روز گرایش به تالیف و تدریس دروس اسلامی در غرب افزایش یابد و هر روز عده بیشتری مسلمان شوند.