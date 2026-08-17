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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

نبی: باید اردوهای تدارکاتی برای تیم‌های مختلف ملی فراهم کنیم

نبی: باید اردوهای تدارکاتی برای تیم‌های مختلف ملی فراهم کنیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: طبیعی است باید اردو و دیدارهای تدارکاتی وضع کنیم تا توفیقات لازم را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در خصوص جلسه امروز شورای سیاست‌گذاری تیم های ملی فوتبال گفت: نشست امروز با حضور سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و امید و همچنین بررسی آخرین وضعیت تیم های بانوان در رده های مختلف به همراه تیم ملی فوتسال جلسه داشتیم. تقویم اردوهای آنها هم مورد صحبت قرار گرفت.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: اردوهای داخلی مصوب شد. همچنین اردوها و بازی های دوستانه متصل به مسابقات مطرح شد و با توجه به جمیع جهات و نیبازهای واقعی هر یک از تیم ها مورد بررسی قرار گرفتند.

نبی درباره اهمیت برگزاری بازی‌های دوستانه تصریح کرد: طبیعی است باید اردو و دیدارهای تدارکاتی وضع کنیم. همچنین در خصوص تامین منابع مالی برای اردوهای داخلی و خارجی صحبت شد که پس از تصویب ریاست فدراسیون اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 6919354

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