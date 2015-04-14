جلسه علنی مجلس پایان یافت/ خانه ملت فردا تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با به صدا درآمدن زنگ پایان جلسه از سوی رئیس جلسه به پایان رسید؛ بر اساس اعلام محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی امروز را برعهده داشت، خانه ملت فردا تعطیل است و نشست نخواهد داشت.

باهنر در توضیح علت تعطیل بودن فردای مجلس گفت: فردا چند گروه از نمایندگان مرخصی و ماموریت الزامی دارند؛ از جمله کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه ماموریت داخل کشوری خواهند داشت.

وی افزود: همچنین فردا جمعی از نمایندگان در سفر رئیس جمهور به گیلان و جمعی دیگر در سفر رئیس مجلس به کرمانشاه حضور خواهد داشت که با توجه به مجموع این دلایل فردا جلسه علنی نداریم و نشست علنی بعدی مجلس ساعت ۸:۰۰ صبح یکشنبه ۳۰ فروردین ۹۴ با دستور کار اعلام شده، تشکیل می شود.