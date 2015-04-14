نشست دينی با حضور انديشمندان ايران و آمريكا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نشستي را با حضور انديشمندان و صاحب‌نران ديني كشورمان و هيأتي از انديشمندان مدرسه عالي ديني هارتفورد آمريكا كه به همت مؤسسه بين‌المللي مطالعات اسلامي قم به ايران سفر كرده‌اند، با عنوان «نقش مؤمنان براي مقابله با افراط‌گرايي» برگزار كرد.

اين نشست با حضور و سخنراني ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، آيت‌الله تسخيري، مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام، مره صدق، نماينده كليميان در مجلس شوراي اسلامي، كشيش گيورگيس نرسيسيان، نماينده اسقف اعظم سيبوه سركيسيان خليفه ارامنه تهران، حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب، رييس دانشگاه اديان و مذاهب، از طرف ايران و خانم هايدي هدسل، رييس مدرسه عالي هارتفورد آمريكا، و تعدادي از اعضاي هيأن امنا، هيأت علمي و دانشجويان اين مركز آموزش ديني، از ساعت ۱۰ صبح امروز ۲۵ فروردين، در محل سالن شهيد رحيمي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، برگزار شد.

علي‌محمد حلمي، رييس مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در سخنان آغازين اين نشست، با ابراز تأسف از وجود تندوري‌‌ها ديني در جهان امروز، گفت: قدرت‌هاي بزرگ و متكبر ترس‌هايي را نسبت به دين ايجاد كرده‌اند و به ارايه تصويري ناصحيح از دين، مي‌پردازند.

وي افزود: در اين شرايط، فهم صحيح از دين كه توسط گفت‌وگوهاي بين اديان ايجاد مي‌شود، سبب خواهد شد كه بسياري از اين ذهنيت‌هاي غلط، از بين بروند.

حلمي تأكيد كرد: بايد شرايط بسيار عملياتي براي محقق كردن اين گفت‌وگوها فراهم كنيم؛ در حقيقت مركز گفت‌وگوي اديان و تمدن‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، براي رسيدن به اين هدف، تشكيل شده است.

وي در پايان سخنان خود، با تأكيدي دوباره اهميت فهم اديان را يادآور شد.

بنا بر اعلام اين خبر، هايدي هدسل، رييس مدرسه هاتفورد، فريال سالم، دستيار پروفسور در حقوق و متون اسلامي، كورنليوس برنارد پريور، عضو هيأت امناي مدرسه هاتفورد، ترودي جي پريور، عضو هيأت علمي مدرسه هاتفورد، سارا ابوالعقود، دانشجو، محمد عمر رحمان، دانشجو، سعود انوار، پزشك و شهردار در ايالت نيوانگلند، نانسي روبرتز، عضو هيأت علمي مدرسه هاتفورد، استفان روبرتز، فعال ديني، روبرت هال، مدرس مدرسه ديني، اليوت بنگ ويليامز، عضو هيأت امناي مدرسه هاتفورد، علي شكيبايي، پزشك ايراني و همكار مدرسه هاتفورد، سيد عباس رضا، مدير مركز اسلامي جعفريه و اسرار احمد، هكار مدرسه هاتفورد، اعضاي اين گروه آمريكايي را تشكيل مي‌دهند.

مدرسه عالي ديني هارتفورد آمريكا در زمينه گفت‌وگوهاي بين ادياني، جايگاه ويژه‌اي در آن كشور دارد. در اين مدرسه رشته‌هاي مختلفي براي آشنايي با اديان ابراهيمي تدريس مي‌شود.

همچنين براي نخستين‌بار در آمريكاي شمالي، رشته‌اي به نام شيعه‌شناسي در مقطع كارشناسي ارشد در اين دانشگاه در حال تأسيس است و شروع به كار آن از پاييز سال جاري خواهد بود.

اين مركز ضمن برخورداري از محيط و فضاي تعامل اديان و مذاهب، يكي از پرسابقه‌ترين مراكز ديني داراي مطالعات اسلامي و بررسي روابط اسلام و مسيحيت به شمار مي‌آيد و تعامل بسيار طولاني و عميقي با رهبران، اساتيد و علماي ديني و مراكز اسلامي در آمريكا و برخي كشورهاي اسلامي دارد.