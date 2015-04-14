​اوباما قانون سنا درباره توافق هسته ای با ایران را امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جمهوریخواهان و دموکرات های کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه درباره قانونی که به کنگره اختیاراتی درباره توافق جامع هسته ای با ایران می داد، به توافق رسیدند.

طبق توافق 2 حزب عمده آمریکا اگر توافق جامع هسته ای با ایران، مورد نظر کنگره نباشد، سناتورهای آمریکایی این فرصت را خواهند داشت تا مانع اجرای آن شوند. در جزییات این طرح آمده است که کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا 30 تا 60 روز زمان خواهد داشت تا متن توافق جامع هسته ای با ایران را بررسی کرده و سپس درباره آن رای گیری کند.

بر این اساس در طول مدت بازنگری توافق هسته ای با ایران توسط کنگره نیز باراک اوباما قادر خواهد بود تا تحریم هایی را که در حوزه اختیارات رییس جمهور است، لغو کند اما این اختیار را نخواهد داشت تا تحریم هایی را که توسط کنگره علیه ایران تصویب شده اند، برداشته یا آنها را تسهیل کند.

در همین رابطه «باب کروکر» رييس کميسيون روابط خارجی سنای آمريکا اظهار داشت: اعضای جمهوريخواه و دمکرات عضو کميته روابط خارجی توافق کرده‌اند که توافق احتمالی با ايران طی ۵۲ روز توسط کنگره مورد بررسی قرار گيرد.

این گزارش حاکی است توافق احتمالی هسته ای با ایران به مدت 30 روز در کنگره آمریکا بررسی خواهد شد و 12 روز برای وتوی احتمالی این طرح توسط رییس جمهور آمریکا در نظر گرفته شده و در 10 روز باقی مانده نیز کنگره برای رای گیری مجدد و وتوی تصمیم اوباما زمان خواهد داشت.

پیش از این دولت آمریکا بارها اعلام کرده بود در صورتی که طرح مورد نظر جمهوری خواهان در کنگره درباره توافق هسته ای با ایران تصویب شود آن را وتو خواهد کرد. قانون اساسی آمریکا به نمایندگان کنگره این اختیار را داده که پس از وتوی یک طرح توسط رییس جمهور، با رای مثبت دو سوم نمایندگان، وتوی رییس جمهور را لغو کنند.