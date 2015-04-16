وجود یک میلیون بنای تاریخی در کشور/ ۳۲ هزار اثر ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر روز پنجشنبه در جمع دانشگاهیان استان گیلان افزود: آموزش، یکی از مهمترین چالش های بخش گردشگری است که باید با همکاری و تعامل دانشگاه های رسمی رفع شود.

وی اقدام گیلان در زمینه تاسیس دانشکده گردشگری را حرکت خوبی توصیف و اظهار کرد: این موضوع پیگیری و حمایت می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین موزه میراث روستایی گیلان را طرحی منحصر بفرد در حوزه گردشگری فرهنگی - طبیعی عنوان کرد و گفت: این مکان، فرصت مناسبی برای بهره مندی در زمینه تحقیقات و پژوهش است که دانشگاه ها می توانند از آن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید در حوزه گردشگری نیز نگاهی با احترام متقابل است و روند ورود گردشگر به کشور رو به رشد است.

سلطانی فر کمبود مکان های اقامتی را یکی دیگر از چالش های حوزه گردشگری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، یک هزار و یکصد هتل در کشور وجود دارد که تنها ۱۳۰ هتل، سه ستاره و چهار ستاره است.

وی ادامه داد: این رقم برای توسعه گردشگری خارجی در یازده سال آینده آینده باید به ۴۰۰ هتل برسد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جایگاه گردشگری ایران را به لحاظ جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و گردشگری بین ۱۵ کشور نخست جهان عنوان و اضافه کرد: اما جایگاه ایران به لحاظ بازدیدکنندگان از جاذبه های گردشگری، رتبه ۴۸ و به لحاظ درآمد رتبه ۳۵ است.

سلطانی فر با اشاره به تمدن بیش از ۱۰ هزار ساله ایران افزود: باستان شناسان وجود نزدیک به یک میلیون بنا و محوطه را در کشور تخمین زده اند که از این تعداد ۳۲ هزار عنوان از آنها در فهرست آثار ملی و ۱۷ اثر در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است.

وی ایران را به لحاظ گونه های متعدد گردشگری مورد توجه گردشگران خارجی دانست و استقبال گردشگران متمول اروپایی با قطار گردشگری را نشان از امنیت بالای کشور توصیف کرد.