شهاب حسینی که هم اکنون در سریال نمایش خانگی «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی ایفای نقش می کند درباره دلایل حضور خود در این مدیوم تصویری به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین کارکردهای شبکه نمایش خانگی این است که می تواند فضای مناسبی برای اقتباس های ادبی باز کند و گام بزرگی در تولید ادبیات نمایشی بردارد.

بازیگر فیلم سینمایی «درباره الی» ادامه داد: متاسفانه عملکرد شبکه نمایش خانگی نشان داده که فیلمسازان کمتر به تولید اندیشه توجه کرده‌اند و اغلب آثار در سطح باقی مانده اند ولی مجموع فعالیت‌های این مدیوم تصویری می توانست در خدمت تولید و ترویج اندیشه‌های عمیق و والا قرار گیرد، اما چنین نشد و انرژی بالقوه شبکه نمایش خانگی به هدر رفت.

وی با اشاره به حضورش در سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی که در شبکه نمایش خانگی در حال تولید است، بیان کرد: حسن فتحی از جمله کارگردان هایی است که در تلویزیون و سینما پیشینه درخشانی دارد و نوع نگاه اش به روایت داستان بر همگان روشن است و نمی توان از کنار پیشنهادهایی که می دهد به آسانی و بی تفاوت گذشت و به همین دلیل انگیزه اولین حضورم در شبکه نمایش خانگی حضور کارگردانی مثل حسن فتحی بود.

حسینی درباره داستان «شهرزاد» گفت: داستان سریال «شهرزاد» جذاب و شبیه رمان است و قصه ای پر کشش دارد و رعایت شان و شعور مخاطب را در اولویت نخست قرار داده و همه عوامل تلاش دارند در شان شبکه نمایش خانگی و مخاطبان این مدیوم تصویری عمل کنند.

این بازیگر تاکید کرد که اگر مجموع کسانی که در شبکه نمایش خانگی فعالیت می کنند آثاری در خور بسازند، راه برای تولید اندیشه باز می شود و می توان به جای تولیدات صنعتی به سمت اقتباس های ادبی پیش رفت.

کارگردان فیلم «ساکن طبقه وسط» با اشاره به حضور دیگر بازیگران در سریال «شهرزاد» گفت: به دلیل احترامی که تیم تولید «شهرزاد» به خود و مخاطب گذاشته است من نیز با خوشحالی در این پروژه فعالیت می کنم و بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، مصطفی زمانی و علی نصیریان در این سریال بازی می کنند. همچنین می توان به بازگشت با شکوه ابوالفضل پورعرب به عرصه هنر تصویر با سریال «شهرزاد» اشاره کرد.

شهاب حسینی در پایان با اشاره به فعالیت های خود در حوزه سینما گفت: بعد از ساخت فیلم «ساکن طبقه وسط»، هیچ پروژه سینمایی به من پیشنهاد نشده است، منتها هر آنچه در آینده از دوست رسد نیکو است و سعی ام این است در هر بخشی از کار قرار می گیرم، فعالیت خود را به بهترین شکل به انجام برسانم.