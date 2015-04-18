به گزارش خبرنگار مهر، امشب ساعت ۲۱:۱۵ قسمت بیست و دوم از سریال «در حاشیه» مهران مدیری از شبکه سوم سیما روی آنتن می رود؛ سریالی که از ابتدای ورود دوباره مدیری به تلویزیون با حاشیه های فراوانی همراه بود.

فاز اول حاشیه های مهران مدیری به پایان می رسد

«در حاشیه» قرار بود یک سریال ۹۰ قسمتی و بهم پیوسته باشد که بخش عمده داستان را اتاق عمل یک بیمارستان تشکیل می دهد و علی رغم اینکه چند تن از مسئولان حوزه بهداشت و سازمان صداو سیما از بدو تولید این اثر در پشت صحنه و جلسات ضبط آن حضور داشتند سریال در همان ابتدا به دلیل حواشی پیش آمده از جمله نامه رییس سازمان نظام پزشکی در مرحله ای متوقف و مجددا بازنویسی و تصویربرداری شد.

در این تغییرات خشایار الوند سرپرست نویسندگان این پروژه پس از چندی از آن جدا شد. این اثر که قرار بود دی ماه به پخش برسد با تولید مجدد بعضی از صحنه ها توانست مجوز لازم را برای تایید کسب کند و تیم مجددا از ۲۹ بهمن ماه مشغول به کار شد که البته اعلام تصویربرداری مجدد با حدود دو هفته تاخیر به رسانه ها اعلام شد.

این سریال که قبلا با نام «اتاق عمل» شناخته می شد ابتدا به «مرکز حاشیه» و بعد به عنوان فعلی یعنی «در حاشیه» تغییر نام داد و در این مدت مسئولان سیما در تغییراتی این سریال را به شبکه سوم سیما بردند تا آن را به پخش نوروزی برسانند.

همزمان با پخش تیزرهای «در حاشیه» وزیر بهداشت مجددا نامه ای به رییس صداوسیما نوشت و از پخش این سریال طنز ابراز نگرانی کرد که مسئولان صدا و سیما در گفتگوهایی جامعه پزشکی و دیگران را به صبر دعوت کردند.

قسمت آخر «در حاشیه» در فاز اول سوم اردیبهشت روی آنتن می رود

آخرین اثر مدیری اما بالاخره از ششم فروردین ماه روی آنتن رفت و تغییراتی هم در پخش پیدا کرد. از جمله اینکه بیان شده بود مهران مدیری خوانندگی تیتراژ اول اثرش را بر عهده خواهد داشت اما تیتراژ بدون صدای وی روی آنتن رفت.

«در حاشیه» در زمان پخش هم از تندی ها و کم صبری ها بی نصیب نماند از نامه نگاری ها و نظرسنجی های پزشکان گرفته تا اعتراض وکلا به گونه ای که باعث شد این سریال همچنان بلاتکلیف بماند و از یک سریال ۹۰ قسمتی به سریالی در سه فاز تبدیل شود که در زمان های مختلفی به پخش می رسد و فصل های مختلف آن داستان های متفاوتی دارد و حالا فاز اول این اثر پنجشنبه سوم اردیبهشت به پایان می رسد.

به دلیل تولید و پخش همزمان فرصت برای تولید فاز دوم میسر نشد و به همین دلیل فاز دوم با وقفه روی آنتن می رود.

اتاق فکری متشکل از مسئولان سیما و سازندگان اثر

پیش از این گفته شده بود که فاز اول سریال در ۳۰ قسمت به پایان می رسد اما قرار است تیم نویسنده قسمت های پایانی را بنویسد تا بعد از ضبط آنها و پایان فاز اول، با استراحتی کوتاه مدت مشغول نگارش فاز دوم سریال شود.

هم اکنون حدود ۲۴ قسمت از سریال ساخته شده است و غیر از تیم نویسنده تیم اتاق فکر این اثر متشکل از مهران مدیری کارگردان، حمیدرضا مهدوی تهیه کننده، غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سوم سیما، محمودرضا تخشید رییس مرکز امور نمایشی سیما، امیرحسین آشتیانی پور مدیرگروه فیلم و سریال شبکه سه و چند کارشناس در حال طراحی فاز دوم این سریال هستند.

تولید فاز دوم «در حاشیه» با وقفه ای کوتاه

فاز دوم سریال «در حاشیه» که قرار است بعد از ماه مبارک رمضان روی آنتن برود این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد و اتاق فکر اثر به سوژه هایی برای طراحی این فاز رسیده است.

غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سوم سیما در گفتگوی امروز خود به خبرنگار مهر گفت: فاز دوم به گونه ای طراحی می شود که جذاب تر باشد. در این فاز شخصیت های اصلی قصه به دلیل اینکه مردم آنها را پذیرفته اند دوباره در کنار هم قرار می گیرند و حدود چهار موقعیت داستانی یا موضوع برای نگارش این فاز در نظر گرفته شده است.

تغییرات داستانی در فاز دوم

وی با اشاره به اشکالات مورد نظر در فاز اول و برطرف کردن آنها در فاز دوم بیان کرد: در فاز اول بیشتر حضور افراد مرتبط با یک شغل و یک قصه را داشتیم و خانواده ها کمتر حضور داشتند. به طور مثال حضور پررنگ تر خانواده دکتر عشقی در طول داستان انجام گرفت و حالا در فاز دوم فضا به گونه ای طراحی می شود تا بتوانیم محیط های بیشتری را نمایش دهیم و داستان های دیگری را هم داشته باشیم.

مدیر شبکه سوم سیما همچنین درباره تغییرات متن در طول کار با اشاره به واکنش ها و فیدبک ها عنوان کرد: یکی از محاسن آثاری که تولید و پخش همزمان دارند این است که می توان فیدبک ها را در روند تولید در نظر گرفت. ما با توجه به استقبال مردم و فیدبک هایی که داشتیم نقش های جواد رضویان و مهران غفوریان را تقویت کردیم وگرنه این نقش ها در ابتدا به این پررنگی نبودند.

سوژه هایی که در فاز دوم پزشکان را دور هم جمع می کند

میرحسینی درباره لهجه و تیکه کلام هایی که جواد رضویان استفاده می کند، توضیح داد: همزمان با پخش سریال ما تحقیقاتی هم از اهالی شهر قم داشتیم و جای تشکر دارد که آنها برای نقشی که جواد رضویان بازی می کند نوعی تفکیک و تمایز قایل و خواستار ادامه این نقش شدند. رضویان هم چون خودش اهل قم است کارش را به خوبی انجام می دهد و اهالی این شهر از نقش او لذت بردند.

به گزارش مهر، از نکاتی که برای فاز دوم پیش بینی شده است، طراحی فضایی است که شخصیت های اصلی سریال بتوانند در آنجا مستقر شوند و از طرف دیگر فضا به گونه ای باشد که محل تردد و حضور مردم باشد. از جمله این سوژه ها می توان به طراحی فضایی نزدیک به یک کلینیک، مجتمع آموزشی و یا ورزشی اشاره کرد.

بازیگرانی که در فاز اول حضور نداشتند

هرچند باید دید فضای جدید تا چه حد امکان حضور پزشکان مثبت و غیر آن را در سریال فراهم می کند چراکه در فاز اول این مجموعه چند تن از بازیگران که نامشان در تیتراژ وجود دارد و قرار بوده در ۳۰ قسمت ابتدایی حضور داشته باشند از جمله رامین ناصرنصیر، نیما فلاح و سحر ولدبیگی نقششان حذف شد.

اگرچه به گفته میرحسنی مدیر شبکه سه بازیگرانی که در فاز اول سریال حضور نداشته اند اما نامشان بوده است در فازهای بعدی مجموعه حضور خواهند داشت و این را بسیار طبیعی دانست که سریالی با این تعداد از بازیگران نتواند همه را در فاز اول مقابل دوربین داشته باشد.

با این حال فاز اول مجموعه «در حاشیه» این هفته با حاشیه ها خداحافظی می کند و گروه برای نگارش فاز دوم آماده خواهند شد. از آنجایی که طراحی فاز سوم و نهایی داستان دوران سالمندی شخصیت ها را در یک آسایشگاه سالمندان نمایش می دهد اگر این دو فاز به سرعت به نگارش و تولید برسند بعد از ماه مبارک رمضان بدون وقفه و پیوسته روی آنتن می روند.