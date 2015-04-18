پیامدهای سیلاب ۱۷ میلیون مترمکعبی هراز/ تخریب کارگاه سدسازی

به گزارش خبرنگار مهر، سد هراز که یکی از پروژه های ملی کشور محسوب می شود و با ساخت این سد قرار است ۲۷ درصد آب های سطحی مازندران مهار شود، این روزها با مشکلات عدیده ای روبرو شده چرا که ۴۰ درصد کارگاه ساخت این سد توسط سیلاب تخریب شده است.

جاری شدن سیل در مسیر رودخانه هراز موجب آب‌گرفتگی سطح وسیعی از زمین‌های اطراف رودخانه شد. بارندگی بیش از حد، برداشت بی‌رویه خاک از بستر رودخانه هراز، تجاوز به حریم رودخانه و قطع درختان، دلیل اصلی این حادثه است.

این سیل به قسمتی از بدنه و کارگاه ساخت پروژه سد هراز آسیب وارد کرد و موجب قطع درختان در مسیر رودخانه شد که در پی آن ورودی تونل مخصوص انتقال آب از پشت سد، مسدود و باعث جمع شدن آب در پشت سد شد.

حسن احمدپور مدیر پروژه سد هراز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت سد پرداخت و عنوان کرد: همواره در مازندران سیل بهاری داریم که این بار این سیل بهاری برای ما در منطقه هراز و بلده خساراتی را به جا گذاشته است.

احمدپور گفت: روز قبل از سیلاب در بالا دست منطقه پلور آمل ۹۶ میلی متر بارندگی داشته ایم، ۴۲ میلی متر در نوارستاق و ۴۱ میلی متر نیز در بلده بارندگی بوده که این شدت در بالا دست باعث شد تا رودخانه هراز طغیان کند و بیش از ۱۷ میلیون متر مکعب سیلاب در رودخانه هراز جاری شد.

وی با اشاره به عدم وجود سد مخزنی بیان کرد: به دلیل نبود سد مخزنی نتوانستیم سیلاب را مهار و کنترل کنیم و در نتیجه سیلاب باعث تخریب زمین های کشاورزی در مسیر جاده بلده و رزن، تخریب استخرهای پرورش ماهی، کارگاه شن و ماسه و بخشی از تاسیسات سد هراز شد.

مدیر پروژه سد با بیان اینکه بخشی از ماشین آلات، کارگاه شن و ماسه، قالب بندی خسارت دیده، اظهار کرد: برآورد خسارت هم اکنون مشخص نشده است.

همچنین سید احمد رسولی معاون فرمانداری ویژه آمل نیز با اعلام اینکه به‌دلیل بارندگی شدید مناطق کوهستانی و بخش لاریجان آمل، ارتفاعات قله دماوند و بلده دچار آب گرفتگی شدند، اظهار داشت: این آب‌گرفتگی خسارت زیادی در بالادست ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ستاد مدیریت بحران شهرستان پس از وقوع سیلاب شدید در سد هراز بلافاصله در محل سد انحرافی هزار سنگر حضور یافته و با تمهیدات ویژه و تقسیم‌بندی آب توانستند فشار بیش از حد سیلاب را کاهش دهند، افزود: متاسفانه براثر این سیلاب و طغیان رودخانه هراز۱۱ واحد صنعتی و تولیدی کارخانه صنعتی شهرک جمشیدآباد آمل دچار آبگرفتگی شد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل برداشت بی‎رویه شن و ماسه از بستر رودخانه و واگذاری غیرفنی در کنار شهرک صنعتی جمشیدآباد را مهمترین عامل وقوع سیلاب در این منطقه بیان کرد.

معاون فرماندار ویژه آمل با اشاره مقدار آب رودخانه در زمان بارندگی سال گذشته در بیشترین منطقه این شهرستان واقع در بلیران را حدود ۴۴ مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان، با توجه به بررسی و برآورد کارشناسی شده با حجم ۱۳۰ مترمکعب در نوع خود بی‌نظیر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سد هراز به گفته وزیر نیرو و کارشناسان آب منطقه ای یکی از سدهای مهم استان مازندران محسوب می شود که با ساخت این سد ۲۷ درصد آب های سطحی مازندران مهار می شود، این سد جزو پروژه ملی بوده که هم اکنون در شهرستان آمل در حال ساخت است.