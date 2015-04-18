اولین مركز بیماران اوتیسم در خراسان شمالی راه اندازی می شود

محمد قزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: خردادماه سال جاری، اولین مركز روزانه بیماران اوتیسم در بجنورد راه اندازی خواهد شد.

وی در توضیح این بیماری افزود: اوتیسم نوعی بیماری عصبی شناختی است كه بیمار در ارتباطات فردی و اجتماعی دچار اختلال شده و به مرور به انزوا كشانده می شود.

این مسئول اظهار داشت: اوتیسمی ها علاقه خاصی به طیف محدودی از فعالیت ها دارند و در مقابل تغییرات مقاومتی از خود نشان نمی دهند.

قزی بیان داشت: این بیماران به ویژه در دوره جوانی به علت اشكال در تكلم، ایجاد سر و صدا در محیط خانه، اجتماعی نبودن و آسیب پذیری بالای روانی مشكلات بسیاری برای والدین خود ایجاد می كنند.

وی گوشه گیری، اختلال در بازی، حساسیت شدید به برخی محرك ها، بیش حسی و ... را شماری ازعلائم و ویژگی های مبتلایان به بیماری اوتیسم عنوان كرد.

معاون توانبخشی اداره كل بهزیستی خراسان شمالی با اشاره به شناسایی حدود ۵۰ بیمار اوتیسمی طی طرح غربالگری در این استان افزود: مركز اوتیسم در بجنورد ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر دارد كه با راه اندازی آن ۱۵ مربی به صورت روزانه به بیماران خدمات ارائه می دهند.