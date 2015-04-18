اخبار ضد و نقیض درخصوص هلاکت مرد شماره دو رژیم صدام

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود انتشار خبر هلاکت «عزت ابراهیم الدوری» معاون وقت صدام، دیکتاتور معدوم عراق و رئیس حزب منحله بعث عراق در تپه های حمرین در استان صلاح الدین و تاکید «هادی العامری» دبیر کل جریان بدر عراق بر هلاکت وی و انجام آزمایش دی ان ای بر روی جسد الدوری برخی اخبار متناقض در این خصوص نیز وجود دارد.

«ماری هارف» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در این خصوص اعلام کرد که نمی تواند اخبار موجود در این زمینه را تایید کند چرا که پیشتر نیز اخبار مشابهی در خصوص کشته شدن الدوری وجود داشته است.

از سوی دیگر، «خضیر المرشدی» سخنگوی حزب منحله بعث عراق، در گفتگو با روسیا الیوم با تکذیب این خبر اعلام کرد که این اولین بار نیست که خبر کشته شدن وی اعلام می شود.

این در حالی است که رسانه های عراقی تصاویری را از جسد وی منتشر کرده اند و شب گذشته اعلام کردند که جسد عزت الدوری برای انجام آزمایش دی ان ای به مقر سفارت آمریکا در بغداد منتقل شده است.

عزت الدوری متولد(1942 میلادی) و مرد شماره دوعراق در رژیم صدام حسین به شمار می رفت و مناصب عدیده ای را در این رژیم از جمله نایب رئیس شورای موسوم به رهبری انقلاب عراق، وزیر کشور و وزیر کشاورزی عراق برعهده داشت.

پس از اشغال عراق توسط آمریکا الدوری پنهان شد و حزب منحله بعث پس از اعدام صدام، الدوری را به عنوان دبیر کل این حزب اعلام کرد.

وی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ دو پیام ویدئویی منتشر کرده و تمام نیروهای ملی عراق را به ائتلاف با یکدیگر و مقاومت در مقابل دولت بغداد فراخواند.

وی همچنین به عنوان یکی از فرماندهای اصلی عملیاتهای تروریستی داعش د عراق محسوب می شد.