ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه /استفاده سعودی هااز بمب خوشه ای

شنبه ۹۴/۱/۲۹

21:17 جنگنده های سعودی همچنان مانع ورود کمک هایب بشردوستانه

جنگنده های سعودی منطقه فج عطان در غرب صنعا پایتخت یمن را هدف قرار دادند.

این در حالی است که منابع یمنی اعلام کردند: جنگنده های سعودی همچنان مانع از ورود کمک های بشردوستانه و پزشکی به ملت یمن می شوند.

منابع یمنی با اشاره به حملات موشکی از سوی ناوهای جنگی ائتلاف ضد ملت یمن بیان کردند: بر اثر این حملات کودکان موجی شدند و شیشه های منازل نزدیک به محل اصابت موشکهای شلیک شده از سوی ناوهای متجاوز فرو ریخت.

20:28 استفاده سعودی ها از بمب های خوشه ای علیه مردم یمن

رسانه های یمنی اعلام کردند: جنگنده های سعودی از بمب های خوشه ای علیه ساکنان جبل الشعف در استان صعده استفاده می کنند.

منابع آگاه یمنی اعلام کردند: در جنایت جدید که وحشی گری سعودی ها را نشان می دهد، جنگنده های سعودی روز گذشته جبل الشعف در ساقین در استان صعده را هدف قرار دادند.

این منابع افزودند: ساکنان مناطق زیاد در صعده نوع این سلاح ممنوعه بین المللی را می شناسند زیرا سعودی ها در جنگ صعده در سال2009/2010 از این سلاح های ممنوعه استفاده کردند و جان تعداد زیادی را گرفتند.

رسانه های یمنی گزارش دادند: جنگنده هایی که قادر به حمل این بمب ها هستند جنگنده های تورنادو انگلیس هستند که واحد تعمیر و نگهداری نیروی هوایی انگلیس هنوز وظیفه تعمیر و نگهداری آنها را بر عهده دارد. آمریکا نیز به سبب فروش بمبهای خوشه ای به رژیم سعودی در جنایات سعودی ها مشارکت دارد.

بر اساس گزارش یمنی ها آمریکا و سعودی ها تاکنون معاهده ممنوعیت استفاده از بمب های خوشه ای را امضا نکرده اند اما انگلیس به عنوان یکی از امضا کنندگان این معاهده با در اختیار قرار دادن جنگنده های تورنادو معاهدات منع فروش سلاح های ممنوعه بین المللی را نقض کرده است.

۱۹:۲۲ استقبال شخصیت های یمنی از سخنان سید حسن نصرالله درباره حملات سعودی

سخنرانی روز گذشته سید حسن نصرالله که در آن لزوم ایستادن در برابر عربستان سعودی سخن گفت، با استقبال مقامات و شخصیت های برجسته یمنی رو به رو شد.

در همین ارتباط، «محمد المنصور» کاردار دبیرکل حزب «الحق» یمن ضمن قدردانی از دبیر کل حزب الله لبنان، گفت: مواضع اسلامی، اصیل و اصولی سید حسن نصرالله در همبستگی با ملت یمن که در حال حاضر مورد تجاوز آمریکایی ها و سعودی ها قرار گرفته است، ستودنی است.

وی تأکید کرد: سخنرانی سید حسن نصرالله التیام بخش دردهای ملت یمن بود؛ ملتی که از یک سو توسط دشمن مورد بی رحمانه ترین حملات قرار می گیرد و از سوی دیگر از محاصره شدید اقتصادی رنج می برد.

این مقام یمنی با بیان اینکه این بار سوم است که دبیرکل حزب الله لبنان درباره تجاوز سعودی ها به یمن سخن می گوید، تصریح کرد: سخنان سید حسن نصرالله، قوی و عمیق بوده و از حقیقت تجاوز سعودی ها به یمن پرده برداشت. این سخنان، ماهیت شیطانی این تجاوز و ریشه های تاریخی و ایدئولوژی آن را برای ملت ها آشکار ساخت.

از سوی دیگر، «شیخ عدنان الجنید» رئیس کنفرانس تصوف اسلامی یمن ضمن استقبال از سخنان سید حسن نصرالله درباره این کشور گفت: سخنان دبیرکل حزب الله لبنان، روح تازه ای را در جان یمنی ها دمید و حتی آنانی را که از مقابله با دشمن سعودی نا امید شده بودند، زنده کرد.

وی ادامه داد: این سخنان، زبان دشمنان و معاندان را کوتاه ساخته و سیلی محکمی در گوش کسانی بود که چنین دشمنی آشکاری را علیه ملت یمن آغاز کردند.

«مجیب الأنسی» رئیس کمیته عربی حمایت از گزینه مقاومت در یمن نیز در اظهاراتی از سخنان سید حسن نصرالله استقبال کرد.

وی در این ارتباط گفت: درود بر سید مقاومت؛ سید حسن نصرالله. این سخنرانی ما را قدرتمندتر از پیش ساخته و این یقین را به ما داد که در آینده پیروز نهایی هستیم.

۱۶:۵۵ حمله موشکی آمریکا به صنعا

ناوهای آمریکایی طی شب گذشته دو موشک «کروز» را به سمت شهر صنعا پایتخت یمن شلیک کردند.

بر اساس گزارش این پایگاه، یکی از موشک های شلیک شده به اردوگاه «الحفا» در صنعاء و دیگری به یک انبار تسلیحات ارتش اصابت کرده است.

با این وجود تاکنون هیچ مقام رسمی این خبر را تأیید و یا رد نکرده است

۱۵:۳۵ ادامه حملات ائتلاف سعودی به یمن

مناطقی در استان های صعده و صنعا ساعتی پیش توسط جنگنده های ارتش عربستان سعودی بمباران شدند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های سعودی یک ساختمان کاری در غرب صنعاء که در آن چندین کارگاه وجود داشت را بمباران کرده که به تخریب کامل این ساختمان منجر شد.

جنگنده های آل سعود همچنین بازارها و مراکز تجاری واقع در استان صعده را هدف قرار دادند.

منطقه «فوج عطان» واقع در غرب صنعاء نیز هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.

از سوی دیگر، صدها یمنی امروز ضمن برگزاری تظاهراتی گسترده در استان «محویت»، تجاوز آل سعود به کشور خود را محکوم و خواستار پایان هرچه سریعتر این حملات شدند.

مردم یمن همچنین در اعتراض به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه انقلاب مردمی این کشور در استان «عمران» تظاهرات گسترده بر پا کردند.

گفتنی است شورای امنیت سازمان ملل اخیرا با ۱۴ رأی موافق قطعنامه ای را علیه یمن به تصویب رساند که به موجب آن هرگونه تسلیح انصارالله ممنوع بوده و نیروهای مردمی باید از مناطق تحت سیطره خود عقب نشینی کنند.

۱۴:۰۶ . اعلام آمادگی هزاران یمنی برای مقابله با القاعده در استان أبین

هزاران نفر از شهروندان یمنی برای مقابله با گروه تروریستی القاعده در استان أبین در یمن اعلام آمادگی کردند.

این در حالی است که منابع یمنی از پیشروی نیروهای مردمی و ارتش یمن در این استان علیه تروریستهای القاعده خبر می دهند.

۱۲:۱۴ . عوام فریبی عربستان با کمک ۲۷۴ میلیون دلاری به یمن

عربستان سعودی که با حمایت کشورهای عربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی کشور یمن را هدف تجاوز قرار داده است در ژستی انسان دوستانه اعلام کرد که ۲۷۴ میلیون دلار به یمن کمک می کند.

دفتر پادشاهی عربستان سعودی با اعلام این خبر مدعی شد: این کمک در چارچوب کمک های انسانی است و به درخواست سازمان های بین المللی در اختیار صنعاء قرار می گیرد.

حملات عربستان سعودی به یمن که بنا بر اعلام نهادهای حقوق بشری جنایت جنگی محسوب می شود از ششم فروردین تاکنون حدود سه هزار شهید و زخمی بر جا گذاشته است و اغلب قربانیان زن و کودک هستند. عربستان سعودی در این حملات زیرساخت ها را در یمن هدف قرار می دهد و حتی از بمباران مدارس و بیمارستان ها ابایی ندارد.

۱۱:۴۷ . بمباران پایگاه نظامی «ماس»/ ۵۱ شهید و زخمی در حمله به تعز و صعده

جگنده های عربستان سعودی صبح امروز پایگاه نظامی «ماس» در استان مأرب را هدف پنج حمله هوایی قرار دادند.

همچنین حمله هوایی به کاخ ریاست جمهوری در شهر تعز ۱۶ شهید و ۳۵ زخمی بر جا گذاشته است.

این جنگنده ها همچنین روستاهای منطقه «رازح» در استان صعده را بمباران کردند. به تلفات این حملات هوایی اشاره ای نشده است.

۹:۳۷ . بیانیه انصارالله

شورای سیاسی انصار الله شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن به شماره ۲۲۱۶ در راستای حمایت از جلاد در برابر قربانی صادر شد و با قطعنامه های پیشین در تناقض است.

در این بیانیه آمده است: قطعنامه شورای امینت در اغلب بندهای خود از تجاوز عربستان به یمن حمایت می کند و یا این تجاوز ظالمانه که به رهبری عربستان و با حمایت آمریکا و بدون هیچ توجیهی انجام می شود را نادیده می گیرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: تجاوز عربستان سعودی به یمن تنها با هدف اعمال سلطه بر یمن و تلاش برای به شکست کشاندن گفتگوهای سیاسی این کشور انجام شده است گفتگوهایی که سازمان ملل متحد بر آن نظارت داشت.

شورای سیاسی انصار الله اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت تمامی جنایات جنگی عربستان علیه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان یمنی و همچنین تخریب زیرساخت ها در این کشور را نادیده گرفته است.

این شورا همچنین اعلام کرد که یمن برای هیچ کشوری تهدید محسوب نمی شود و ادعاهایی که در این زمینه مطرح و گفته می شود یمن تهدیدی برای امنیت ملی عربی به شمار می رود سخنانی بیهوده و بی پایه و اساس است که هدف از آن گمراه کردن افکار عمومی و مشروع جلوه دادن تجاوز به یمن است.

۹:۲۷ . چگونگی پاسخ به حملات عربستان غافلگیر کننده خواهد بود

«محمد البخیتی» یکی از رهبران انصار الله یمن اعلام کرد: برخی ما را به دلیل تاخیر در پاسخ به حملات ضد یمن سرزنش می کنند و من در پاسخ باید بگویم که صبوری ما در این زمینه مبتنی بر یک اقدام استراتژیک است.

وی افزود: اگر تصمیم بگیریم که به حملات سعودیها پاسخ دهیم، این تصمیم ما عواقب بسیار شدیدتری از آن که در سال ۲۰۱۰ رخ داد برای ارتش عربستان در پی خواهد داشت و این ارتش را متحمل شکست سنگینی خواهد کرد.

البخیتی همچنین افزود: شکل و چگونگی پاسخ ما به حمله عربستان بسیار غافلگیر کننده خواهد بود.

وی با اشاره به سیطره یک قبیله یمنی به پایگاه سعودی در مرز یمن که اخیرا رخ داد اعلام کرد که عربستان باید از این مسئله هراسناک باشد.

البخیتی خاطر نشان شد که که موضع انصارالله درخصوص مذاکره با گروههای یمنی تغییری نکرده است اما دشمنان این روند را متوقف کرده اند.

البخیتی همچنین اعلام کرد که روسیه و ایران برای اتخاذ راهکار در بحران یمن و توقف جنگ علیه این کشور تلاش می کنند اما عربستان مانع این تلاشهاست.

وی همچنین تصریح کرد که هرگونه ورود نیروی زمینی از سوی ارتش مصر و پاکستان به یمن این دو ارتش را با ضربات سختی مواجه خواهد کرد.​

۰۸:۴۳ بمباران شهرهای تعز و صنعاء/ زخمی شدن ۶ کودک

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی منطقه «الجند» در شهر تعز را بمباران کردند.

این جنگنده ها همچنین مناطق «فج عطان» و «الحفا» در صنعاء را بمباران کردند. پایگاه خبری یمنی موسوم به «خبر» نیز گزارش داد: جنگنده های سعودی شب گذشته یکی از پایگاه های نظامی ارتش یمن در صنعاء را بمباران کردند.

این حمله در نزدیکی منطقه مسکونی در خیابان «خولان» صورت گرفت و منجر به زخمی شدن شش کودک شد.

درخواست سازمان ملل

هم‌زمان با افزایش درگیری‌ها و حملات هوایی در یمن، سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های بشردوستانه اضطراری برای جنگ‌زدگان شده است.

آژانس امداد و کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) می‌گوید برای تامین نیازهای ضروری مردم مناطق درگیر در طی سه ماه آینده به بیش از ۲۷۰ میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد.

برآورد این نهاد نشان می‌دهد که حدود ۱۵۰ هزار نفر در پی درگیری‌های یمن آواره شده‌اند. این رقم پنجاه درصد بیش از پیش‌بینی‌های اولیه است

جمعه ۹۴/۱/۲۸

۱۷:۴۵ تماس و هماهنگی اروپا با سعودی ها و ائتلاف ضد یمن

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای شرکت کننده در ائتلاف ضد یمن در خصوص تحولات این کشور در ارتباط است.

این خبر را یک مقام ارشد اروپایی که نامش فاش نشده است روز جمعه اعلام کرد.

این مقام اروپایی گفت: عالی ترین نماینده اروپا درباره تحولات یمن با کشورهای عضو همکاری خلیج فارس ، سعودی ها و یمنی ها در ارتباط است.

وی در ادامه گفت: ما در این زمینه بسیار فعال هستیم و موگرینی با تمامی بازیگران منطقه در این خصوص در ارتباط است اما سازمان ملل را در راس کار می دانیم و این سازمان ملل است که باید تدابیرش را در این خصوص ارائه کند که ما یا با آن موافق خواهیم بود یا با آن مخالفت خواهیم کرد.

این مقام اروپایی گفت ما از شورای همکاری خلیج فارس بسیار حمایت می کنیم و با آنها در ارتباطیم.

وی در عین حال گفت، ما خواهان آغاز گفتگوها هستیم.

۱۶:۴۸ صدو پنجاه هزار یمنی از خانه و کاشانه خود آوراه شده اند

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل با انتشار بیانیه ای اعلام کردکه طبق گزارشهای منابع محلی در جریان حملات عربستان به یمن حدود ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان یمنی از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

در این گزارش اعلام شده است که حدود ۷۶۷ نفر از تاریخ ۱۹ مارس تا ۱۳ ماه آوریل سال جاری در یمن کشته شده اند که شمار کشته شدگان تا به امروز قطعا افزایش یافته است.

در این گزارش تصریح شده است که عملیات ارائه حمایتهای بشر دوستانه به مردم یمن طی سه ماه آتی حدود ۲۷۴ میلیون دلار هزینه در پی خواهد داشت.

۱۳:۲۲ عبدالفتاح سیسی بر حل سیاسی بحران یمن تاکید کرد

«عبدالفتاح السیسی» اعلام کرد که مصر تنها نیروی زمینی و دریایی خود را برای مشارکت در عملیات موسوم به «طوفان کوبنده» برای حمله به یمن اعزام کرده است.

وی همچنین گفت مصر بر حل بحران یمن از طریق سیاسی تاکید دارد.

شایان ذکر است حملات عربستان به یمن که با کمک برخی کشورهای عربی و غربی انجام می شود از ششم فروردین ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰۰۰ شهید و زخمی برجا گذاشته است

۱۱:۳۷ ظریف: دیگران نباید برای یمن شرط تعیین کنند

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با شبکه یورو نیوز خواستار مذاکرات یمنی -یمنی برای حل بحران این کشور بدون تعیین شرط از سوی دیگر کشورها شد.

وی در این مصاحبه گفت: ما باید شاهد مذاکرات خود یمنی ها، یمنی -یمنی، باشیم.

ظریف بر حضور نداشتن دیگران در مذاکرات یمنی ها تاکید کرده و گفت: قدرت های خارجی نباید برای آینده یمن شرط تعیین کنند و وارد مذاکرات شوند و آنها فقط باید تسهیل کننده مذاکرات باشند.

۱۱:۰۹ حمایت مجدد آمریکا از حملات ائتلاف ضد یمن به این کشور به رهبری عربستان

«اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از حملات ائتلاف ضد یمن موسوم به ائتلاف «طوفان کوبنده» حمایت می کند.

وی تاکید کرد که آمریکا حمایتهایی را در این خصوص به عربستان ارائه می کند.

شایان ذکر است حملات عربستان به یمن که با کمک برخی کشورهای عربی و غربی انجام می شود از ششم فروردین ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰۰۰ شهید و زخمی برجا گذاشته است.

۱۰:۴۲ شهادت ۲۰ نفر در حملات جنگنده های ائتلاف سعودی علیه یمن

شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری فوری از حملات جدید جنگنده های ائتلاف ضد یمن به مواضع انصار الله و نیروهای مردمی در نزدیکی تنگه باب المندب خبر داد.

بر اساس این گزارش دست کم ۲۰ نفر از نیروهای مردمی یمن در این حمله به شهادت رسیدند.

این منبع همچنین از شهادت «ماجد الجنید» از فرماندهان نظامی انصارالله در تعز خبر داد.

۹:۴۹ دبیرکل سازمان ملل خواستار آتش بس فوری در یمن شد

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد از تمامی طرف های درگیر در یمن خواست تا آتش بس فوری در این کشور برقرار کنند.

بنا بر این گزارش، از زمان آغاز حملات سعودی ها به یمن این اولین بار است که دبر کل سازمان ملل متحد که چنین درخواستی کرده است.

وی که در که باشگاه نشنال پرس در واشنگتن سخن می گفت، اظهار داشت: من خواستار آتش بس فوری در یمن از سوی تمامی گروه ها هستم.

بان کی مون همچنین گفت: سعودی ها به من اطمینان داده اند که لزوم وجود یک روند سیاسی برای حل بحران یمن را درک می کنند. من از یمنی ها می خواهم با حسن نیت در این روند مشارکت کنند.

۹:۳۰ اذعان منابع غربی به دخالت نداشتن ایران در حوادث یمن

در حالیکه مقامات ارشد آمریکا و کشورهای غربی متحد عربستان سعودی ایران را متهم به حمایت از حوثی ها و شیعیان یمن می کنند، دو مقام آمریکایی و اروپایی که نامشان فاش نشده است در گفتگویی با بلومبرگ این اتهامات همکاران ارشد خود را رد کردند.

به گفته این افراد اسلام شیعی مد نظر حوثی های یمن متفاوت اسلام شیعی مد نظر ایران است لذا حوثی ها از رهبران و روحانیون عالی رتبه ایران تبعیت نمی کنند.

بنا بر اظهارات این مقام ها حوثی های یمن در حال جنگیدن با سلاح های کوچک و سبکی هستند که سال ها است آنها را در اختیار دارند.

همچنین یکی از کارشناسان و تحلیل گران بنیاد کارنگی به نام «بازید سایگ» با اشاره به تحولات یمن می گوید: با وجود سر و صداها و جنجال های زیاد درباره توسعه طلبی ایران در یمن، درگیری های موجود در این کشور تقریبا بطور کامل دارای محرک های داخلی است و با سلاح های داخلی انجام می شوند.

پنجشنبه ۹۴/۱/۲۷

۱۸:۴۷دیده بان حقوق بشر:عملیات «طوفان کوبنده» کشتار غیرنظامیان در یمن را در پی داشته است

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی عربستان سعودی و هم پیمانان آن در حمله به یمن را به نقض قوانین جنگی و کشتار غیر نظامیان در این کشور متهم کرد.

در این گزارش از دولت های مشارکت کننده در جنگ یمن خواسته شده است در حملات هوایی که در آنها میان نظامیان و غیر نظامیان تفاوتی قائل نشده اند یا در نقض قوانین جنگی افراط کرده اند تحقیق به عمل آورند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت یمن، حملات عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی به یمن که از ۶ فروردین آغاز شده است تاکنون حدود ۳ هزار شهید و زخمی بر جا گذاشته است. ۹۵ نفر از شهدا و ۱۰۹ نفر از زخمی ها کودک هستند همچنین در میان شهدا ۶۰ زن به چشم می خورند.

۱۷:۲۴ تظاهرات ضد سعودی در صنعاء/ بمباران منزل استاندار لحج

مردم یمن امروز با برپایی تظاهراتی در صنعاء پایتخت این کشور مخالفت خود را با حملات عربستان سعودی اعلام کردند.

شهروندان یمنی با سر دادن شعار تجاوز عربستان و توطئه علیه کشورشان را محکوم کردند.

از سوی دیگر ارتش یمن و کمیته های مردمی، مناطق «جبل المحجر» و «وادی الملاح» را از عناصر القاعده در استان مأرب پاکسازی کردند.

المیادین نیز گزارش داد که جنگنده های عربستان سعودی در هشت نوبت پایگاه های ارتش یمن در شهرک «لودر» در استان أبین را بمباران کردند. حملات سعودی ها منزل استاندار لحج در منطقه «صبر» در مسیر عدن را هدف قرار دادند.

۱۶:۵۴ وزارت بهداشت یمن:حمله به یمن تاکنون حدود ۳ هزار شهید و زخمی بر جا گذاشته است

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که از آغاز حملات عربستان سعودی به این کشور ۵۹۷ نفر شهید و هزار و ۴۹۳ نفر نیز زخمی شده اند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۹۵ نفر از شهدا و ۱۰۹ نفر از زخمی ها کودک هستند همچنین در میان شهدا ۶۰ زن به چشم می خورند.

تجاوز عربستان سعودی به یمن از روز ۶ فروردین با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و بسیاری از کشورهای عربی آغاز شده است.

۱۲: ۱۵ بمباران شهرهای صنعاء و أبین/ حمله به محل سکونت پزشکان

جنگنده های ائتلاف عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز صنعاء پایتخت یمن را بمباران کردند.

جنگنده های عربستان سعودی همچنین مناطق مختلف شهر أبین را آماج حملات گسترده خود قرار دادند.

از استان صعده نیز خبر می رسد که جنگنده های سعودی مجتمع تجاری «ترکیه پرواز به شهرهای صنعاء و عدن را متوقف کرد» و محل سکونت پزشکان بیمارستان تخصصی «الرحمه» را بمباران کردند.

۱۳:۱۸ ترکیه پرواز به شهرهای صنعاء و عدن را متوقف کرد

شرکت خطوط هوایی ترکیه تا اول ژوئن سال جاری میلادی پرواز به شهرهای عدن و صنعاء را متوقف کرد.

ترکیه پرواز به شهرهای صنعاء و عدن را متوقف کرد

۱۳:۱۲ رایزنی مسکو با ایران، مصر و عربستان برای حل بحران یمن

میخائیل بوگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که مسکو در حال رایزنی با شرکای عرب و ایرانی خود است تا درباره حل بحران یمن راهکاری ارائه شود.

وی با بیان این مطلب افزود: روسیه معتقد است حل بحران یمن از طریق گفتگو امکانپذیر است و من رایزنی های فشرده ای با قاهره، ریاض و تهران در راستای از سر گیری روند سیاسی در یمن داشته ام.

۱۱:۳۷ ایران هیچ نقشی در روند سیاسی یمن نخواهد داشت

«عادل الجبیر» سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفت: روند سیاسی در یمن مبتنی بر ابتکار عمل کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حل بحران یمن خواهد بود و هر گونه تلاشی از سوی حوثی ها برای دستیابی به سلاح برخلاف قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن خواهد بود.

وی که کشورش در اقدامی مداخله جویانه به یمن تجاوز کرده است در راستای سرپوش گذاشتن بر اقدامات عربستان سعودی در صنعاء گفت: ایران هیچ نقشی در روند سیاسی یمن نخواهد داشت.

۱۰:۵۹ بمباران شهر حوث در یمن ۶۵ شهید و زخمی بر جا گذاشت

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن شهر حوث در استان عمران را بمباران کردند.

در این حمله دستکم ۳۳ شهروند یمنی شهید و ۲۳ نفر دیگر زخمی شدند.

۱۰:۲۳ نماینده سازمان ملل برای حل بحران یمن استعفا کرد

وی استعفای خود را به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کرده است. به جزئیات این استعفا اشاره ای نشده است.

چهارشنبه ۹۴/۱/۲۶

۰۰:۵۶ جنگ یمن تمام منطقه را دچار بحران خواهد کرد

حیدر العبادی که به آمریکا سفر کرده است، روز چهارشنبه در واشنگتن با بیان اینکه نگرانی های خود را درباره بحران یمن با رهبران آمریکایی در میان گذاشته است، گفت: ما خواستار آن هستیم تا درگیری های جاری در یمن هرچه سریعتر متوقف شود.

وی که روز سه شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رییس جمهور آمریکا دیدار کرده بود، تصریح کرد که متقاعد کردن عربستان سعودی برای توقف حملاتش به یمن بسیار دشوار خواهد بود. عربستان سعودی طی سه هفته گذشته با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی حملاتی هوایی را علیه مواضع انصار الله یمن آغاز کرده است.

۲۲:۵۱ رد درخواست خروج عبدالله صالح از یمن توسط ائتلاف عربی

شبکه العربیه به نقل از منابع ناشناس مدعی شده است که علی عبدالله صالح با اعزام فرستادگانی به پایتخت تعدادی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بدنبال آن بوده است تا زمینه خروج امن خود و خانواده اش از یمن را ایجاد کند اما این درخواست رد شده است.

العربیه افزود علی عبدالله صالح همچنین هرگونه ارتباط خود با انصار الله و حوثی های یمن را رد کرده است. پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود که ابوبکر القریبی وزیر امور خارجه اسبق یمن به پایتخت تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرده تا چهره عبدالله صالح را بهبود بخشد با این حال منبع ناشناس العربیه گفته است که ماموریت وی "غیرممکن" است.

۱۹:۴۰ بمباران فرودگاه عدن توسط جنگنده‌های سعودی/ شهادت ۳۰ نفر در صعده

فرودگاه بین المللی استان عدن لحظاتی پیش هدف حملات گسترده جنگنده های آل سعود قرار گرفت.

جنگنده های عربستان سعودی از شب گذشته تاکنون ۴۰ حمله هوایی را به استان صعده ترتیب داده اند که طی آن ۳۰ غیرنظامی به شهادت رسیده اند.

منابع یمنی همچنین از وقوع درگیری های شدید میان کمیته های انقلابی و تروریست ها در استان های «ضالع» و «شبوه» خبر می دهند.

بر اساس اعلام رسانه های مصری از زمان آغاز حملات هوایی آل سعود به یمن، تنها در استان عدن ده ها نفر به شهادت رسیده اند.

۱۸:۲۶ سیطره کامل کمیته‌های انقلابی یمن بر استان شبوه

کمیته های انقلابی و نظامیان ارتش یمن امروز به طور کامل بر استان «شبوه» سیطره یافتند.

بر اساس این گزارش، کمیته های انقلابی طی چند روز آینده کنترل کامل استان «إبین» را نیز در دست خواهند گرفت.

در همین حال شبکه المسیره گزارش داد: جنگنده های عربستان سعودی به مناطقی در استان «عمران» حمله کردند.

المنار گزارش داد: ساختمان های دولتی و مراکز امنیتی واقع در استان صعده، امروز بار دیگر مورد حملات هوایی جنگنده های ارتش عربستان سعودی قرار گرفت.

۱۶:۳۴ ارسال تجهیزات نظامی برای القاعده در یمن توسط بالگردهای سعودی

بالگردهای آل سعود اخیرا چندین محموله از تجهیزات نظامی را برای تروریست های القاعده و داعش در استان شبوه یمن ارسال کرده اند.

بر اساس این گزارش، تجهیزات نظامی که در استان شبوه یافت شده است، مختص نبردهای زمینی بوده و به نظر می رسد مقامات سعودی با هدف آغاز جنگ زمینی علیه یمن دست به چنین اقدامی زده‌اند.

العهد گزارش داد: کمیته های انقلابی تقریبا بر تجهیزات نظامی که برای تروریست ها در استان شبوه ارسال شده است، سیطره یافته اند.

۱۶:۳۳ رایزنی وزرای دفاع عربستان و مصر درباره یمن

«محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان که به منظور جلب حمایت بیشتر قاهره از این کشور در جنگ علیه یمن به قاهره سفر کرده است، امروز با «صدقی صبحی» همتای مصری خود دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام رسانه های مصری، پس از مخالفت پارلمان پاکستان با مشارکت نظامی این کشور در جنگ علیه یمن، وزیر دفاع عربستان به منظور مجاب کردن مقامات قاهره به پیوستن رسمی آن به ائتلاف ضد یمن به مصر سفر کرده است.

«محمد بن سلمان» در اظهار نظری در خصوص علت سفر خود به مصر گفت: مصر یکی از قدرت های اصلی و تأثیرگذار در منطقه به شمار می رود، به همین دلیل ریاض مایل است تا در برخی زمینه ها با این کشور همکاری های گسترده داشته باشد.

گفتنی است، این اولین سفر رسمی وزیر دفاع عربستان به مصر از زمان برعهده گرفتن پست خود است.

۱۴ بمباران پمپ بنزین ها و بازار در صعده/ ۶ نفر شهید و زخمی شدند

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به یمن پمپ بنزین ها در استان صعده را بمباران کردند.

در این حملات سه نفر از شهروندان یمنی شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های ائتلاف عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنین بازار «الخفجی» و منطقه «حفصین» در منطقه صعده واقع در شمال یمن را بمباران کردند.

۱۲:۴۰ قطع جریان برق در صنعاء/ افزایش شمار شهدای صعده به ۹ نفر

در پی حملات جنگنده های متجاوز عربستان سعودی به صنعاء پایتخت یمن جریان برق در این شهر قطع شد.

گفته می شود قطع جریان برق در صنعاء روند فعالیت بیمارستان ها را مختل کرده است.

خبر دیگر اینکه شمار شهدای حملات عربستان به مناطق مسکونی صعده به ۹ نفر افزایش یافته است. در میان شهدا یک مادر و سه کودک به چشم می خورند.

۱۱:۳۰ تداوم حملات به مناطق مختلف یمن/۵ شهید در حمله به بازار صعده

جنگنده های ائتلاف ضد یمن حملات گسترده ای را علیه منطقه معاشیق در جنوب یمن آغاز کردند.

شبکه الجزیره نیز از حملات پی در پی جنگند های ائتلاف به فرودگاه صنعا و پایگاه نظامی الدلیمی و همچنین مواضع نیروهای مردمی در الحدیده، ذمار، شبوه و عدن خبر داد.

از سوی دیگر پایگاه العهد با انتشار خبری اعلام کرد که به دنبال حمله جنگند های سعودی به یک بازار مرکزی در استان صعده پنج نفر از جمله یک مادر و سه فرزندش شهید شدند.

۱۱ درخواست سازمان ملل برای تحقیق درباره کشتار غیر نظامیان در یمن

سازمان ملل متحد خواستار تحقیق درباره کشتار غیر نظامیان در یمن شد. «زید رعد الحسین» کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه اظهار داشت: حمله به بیمارستان ها و مدارس جنایت جنگی محسوب می شود.

وی از تمامی طرف های درگیر در یمن خواست که حمایت از غیر نظامیان را مورد توجه قرار دهد.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز تجاوز عربستان سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی به یمن که از ۶ فروردین آغار شده است بیش از ۷۰۰ نفر شهید و حدود ۳ هزار نفر زخمی شده اند.

همچنین سازمان ملل متحد گزارش داده است که بیش از ۱۲۱ هزار یمنی از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.

۹:۳۶ حمایت عربستان از عبدربه منصور هادی جهت ایجاد شبکه ماهواره‌ای

روزنامه کویتی الجریده به نقل از منابع رسانه ای نوشت آل سعود در حال تلاش برای حمایت از «عبدر ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن جهت ایجاد یک شبکه ماهواره ای است.

این شبکه ماهواره ای تحت عنوان «الشرعیه»(مشروعیت) پخش خواهد شد و دفتر اصلی آن قاهره، پایتخت مصر خواهد بود.

هادی پس از فرار از شهر عدن به ریاض، پایتخت عربستان رفته است.

انتظار می رود این شبکه ماهواره ای علیه انقلابیون یمن فعالیت کند.

۸:۱۸ بمباران مناطق مسکونی در صعده ۵ شهید و زخمی بر جا گذاشت

جنگنده های عربستان سعودی امروز یکی از مناطق مسکونی در شهر قدیمی صعده را بمباران کردند.

طبق اطلاعات اولیه در این حمله تاکنون ۳ شهروند یمنی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین جنگنده های سعودی یک ساختمان بلند این شهر را در ۵ نوبت بمباران کردند.

تجاوز عربستان سعودی به یمن با حمایت کشورهای عربی و غیر عربی از روز ۶ فروردین آغاز شده است.

۸:۰۱ ذوق زدگی شورای همکاری خلیج فارس از بیانیه شورای امنیت درخصوص یمن

به دنبال تصویب قطع نامه ضد انقلاب مردمی یمن توسط شورای امنیت، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از صدور این قطعنامه استقبال کردند.

«عبدالطیف الزیانی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که کشورهای عضو این شورا از مواضع کشورهای عضو شورای امنیت در قبال یمن قدردانی می کنند.

به موجب این قطعنامه، تسلیح جنبش انصارالله و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن ممنوع اعلام شد و اعضای این جنبش باید از نقاط مختلف یمن عقب نشینی کنند.

پیش نویس این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید. این درحالی است رأی روسیه در این خصوص ممتنع بود.

شایان ذکر است این طرح از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شوری امنیت ارائه شده است.

این در حالی است که جامعه جهانی همچنان درمقابل حملات وحشیانه ائتلاف ضد انقلاب مردمی به رهبری عربستان به مواضع مختلف در یمن که موجب کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر از جمله صدها زن و کودک شده است تاکنون سکوت کرده است.

۷:۵۹ تداوم حملات جنگنده های اماراتی به یمن

با گذشت سه هفته از آغاز حملات ائتلاف ضد مردمی یمن به رهبری عربستان سعودی، منابع عربی از حملات جدید جنگنده های سعودی به مواضع ارتش و نیروهای مردمی در یمن خبر دادند.

بر این اساس جنگنده های اماراتی انبار تسلیحات ارتش را در شمال حدیده، عدن و صنعا را مورد هدف قرار دادند.

۷:۵۸ «گنادی گاتیلوف»:تحریم شخصیت های یمنی بحران این کشور را پیچیده تر می کند

گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: دررج نام برخی شخصیت های یمنی در فهرست تحریم ها توسط شورای امنیت بحران یمن را پیچیده تر می کند.

وی خواستار احتیاط و هوشیاری در تعامل با موضوع اعمال تحریم های بین المللی علیه اشخاص تعیین شده شد چرا که این امر در رابطه با تحریم واردات سلاح است.

گاتیلوف خاطرنشان کرد: این امر از اختیارات کمیته ذیربط وابسته به شورای امنیت است و روسیه پیشنهاد کرده بود این عملیات از طریق کمیته مذکور حل و فصل شود.

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو حامی حل بحران یمن در اسرع وقت است و همه طرف ها را به توقف درگیری دعوت می کند.

۶:۳۹ مصر و عربستان رزمایش مشترک در منطقه برگزار می کنند

ریاض همچنان در تلاش است ارتش های کشورهای عربی منطقه را در راستای سیاست های متجاورانه خود به کار گیرد. در حالی که حملات جنگنده های عربستان علیه مردم یمن ادامه دارد رسانه ها از توافق دولت مصر با عربستان برای حضور در رزمایشی مشترک در حوزه دریای سرخ خبر می دهند.

شبکه راشا تودی به نقل از دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد قاهره موافقت کرده است رزمایش مشترکی را با عربستان در حوزه نفوذ این کشور به اجرا بگذارد. طبق بیانیه ای که از سوی دولت «عبدالفتاح السیسی» منتشر شده حفظ امنیت دریای سرخ از جمله خطوط قرمز قاهره به شمار می رود.

گویا این توافق در پی سفر شاهزاده «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان به مصر انجام گرفته است. در این بیانیه به جزئیات دیگر این رزمایش از جمله زمان برگزاری آن اشاره ای نشده است. این خبر پس از ناتوانی عربستان در همراه کردن کشورهای ترکیه و پاکستان با خود در تجاوز نظامی به خاک یمن منتشر می شود.

گفتنی است پس از موافقت شماری از کشورهای منطقه با ایجاد اتحاد نظامی با عربستان و حمله به خاک یمن، رسانه ها اعلام کردند «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر خواستار پرداخت ۲۰۰ میلیارد دلار توسط ریاض برای حل مشکلات اقتصادی کشورش شده تا بتواند به گفته خودش، مردم مصر را برای مشارکت در حمله نظامی علیه یمن راضی کند

سه شنبه ۹۴/۱/۲۵

۲۳:۵۹ کشته شدن یکی از سرکردگان سعودی القاعده در یمن

القاعده یمن اعلام کرد که یکی از سرکردگان اصلی اش که ملیتی سعودی داشته در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است.

القاعده شاخه شبه جزیره عربستان (AQAP) در بیانیه ای که بر روی شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد، با تایید این خبر اعلام کرد یکی دیگر از اعضای این شبکه تروریستی که نامش ذکر نشده به همراه ابراهیم الروبیش کشته شده است.

این بیانیه هیچ اشاره ای به مکان یا زمان حمله هوایی که منجر به کشته شدن این سرکرده القاعده شده، نکرده است. در عین حال مقامات یمنی و آمریکایی نیز واکنشی نسبت به این خبر نداشته اند.

الروبیش یکی از افرادی است که در سال ۲۰۰۶ از زندان گوانتانامو آزاد شد و بعد از آن به القاعده یمن پیوست. گفته می شود که وی مشاور اصلی مذهبی و ایدئولوژیک القاعده یمن بوده و نوشته ها و خطابه هایش در اختیار اعضای این گروه قرار می گرفته است.

۱۹:۲۵ نماینده چین در سازمان ملل: راه حل بحران یمن نظامی نیست

لیو ژی یی پس از نشست شورای امنیت درباره یمن گفت: گزینه نظامی راهکار بحران یمن نیست و باید تلاش های سیاسی ادامه پیدا کند و از یمنی ها حمایت انسانی به عمل آید.

وی ضمن حمایت از ملت و کشور یمن برای تحقق ثبات ابراز امیدواری کرد که قطعنامه شورای امنیت از سوی همه طرفها رعایت شود.

شایان ذکر است اعضای شورای امنیت سازمان ملل که به منظور بررسی تحولات یمن نشستی تشکیل داده بودند، پیش پیش نویس قطعنامه ای را در خصوص این کشور به تصویب رساندند.

به موجب این قطعنامه، تسلیح جنبش انصارالله و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن ممنوع اعلام شد و اعضای این جنبش باید از نقاط مختلف یمن عقب نشینی کنند.

پیش نویس این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید. این درحالی است رأی روسیه در این خصوص ممتنع بود.

۱۹:۱۱ سید عمار حکیم:تجاوز آل‌سعود به یمن آخرین میخ بر تابوت همکاری منطقه‌ای است

«سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به تجاوز نظامی عربستان سعودی و هم پیمانان آن به یمن واکنش نشان داده و از آن به شدت انتقاد کرد.

وی در این زمینه گفت: اقدام سعودی ها در یمن، آخرین میخ بر تابوت همکاری های منطقه ای است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تأکید کرد: با اقدامی که عربستان سعودی انجام داد دیگر نمی توان انتظار وجود همکاری های منطقه ای برای حل بحران های کنونی در کشورهای مختلف را داشت.

۱۹:۱۱ چورکین پس از نشست شورای امنیت:هرج و مرج در یمن به نفع گروههای تروریستی است

ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت پس از نشست شورای امنیت درباره یمن گفت: ما اصرار داریم که قطعنامه شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن شامل همه گروهها برای حل این بحران بشود از این قطعنامه نباید برای بی ثباتی در یمن استفاده شود زیرا تبعات خطرناکی برای یمن و همسایگان آن دارد.

چورکین از تلاش های سازمان ملل برای از سرگیری گفتگوها میان همه گروههای یمنی و توجه به همه طرح ها و پیشنهادها تقدیر به عمل آورد و افزود: هرج و مرج در یمن به نفع گروههای تروریستی است.

۱۹:۰۵ تصویب پیش‌نویس قطعنامه درباره یمن توسط شورای امنیت سازمان ملل

اعضای شورای امنیت سازمان ملل که به منظور بررسی تحولات یمن نشستی تشکیل داده بودند، لحظاتی پیش پیش نویس قطعنامه ای را در خصوص این کشور به تصویب رساندند.

به موجب این قطعنامه، تسلیح جنبش انصارالله و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن ممنوع اعلام شد و اعضای این جنبش باید از نقاط مختلف یمن عقب نشینی کنند.

پیش نویس این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید. این درحالی است رأی روسیه در این خصوص ممتنع بود.

در همین رابطه «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت: واشنگتن از هر طرحی که مهار کننده حوثی های یمن بوه و آنها را تحریم می‌کند، حمایت می کند.

۱۸:۴۹ نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن

نشست اعضای شورای امنیت سازمان ملل به منظور بررسی تحولات یمن، لحظاتی پیش آغاز شد.

بر اساس این گزارش، قرار است اعضای این شورا پیش نویس قطعنامه ای در خصوص یمن را تصویب کنند.

این پیش نویس توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.

گفتنی است، پیشتر مقامات جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بودند که با توجه به مواضع خصمانه شورای امنیت در قبال تحولات یمن، مردم این کشور انتظار هیچگونه کمکی از سوی این شورا را ندارند.

۱۸:۴۳ نعیم قاسم: جنایات سعودیها در یمن تبعات داخلی وخارجی زیادی برایشان خواهد داشت

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: آنچه سعودی ها در یمن مرتکب می شوند کشتاری است که تبعات زیادی در داخل و خارج عربستان به همراه دارد.

وی افزود: سعودی ها وارد ورطه ای شده اند که خسارات بسیار زیادی به سعودی در جبهه داخلی و نقش منطقه ای آن وارد خواهد شد. تبعات که آغاز شده است و آرام آرام بیشتر هم خواهد شد.

۱۸:۲۸ واکنش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به جنایات سعودی‌ها در یمن

سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای کاستن از زیان وارده به غیر نظامیان یمنی به علت حملات هوایی و دیگر اقدامات شامل کشتار صدها غیر نظامی و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.

در نامه سازمان دیده بان حقوق بشر به ملک سلمان آمده است: قوانین جنگی بر اعضای ائتلاف و دیگر طرفهای درگیر صدق می کند. طبق این قوانین حمله عمدی به غیر نظامیان ممنوع است. همچنین از حملاتی که جان غیر نظامیان را هدف قرار می دهد باید خودداری شود و به دستاوردهای نظامی نباید در این زمینه توجه شود.

سازمان دیده بان حقوق با اشاره به وخامت اوضاع انسانی درباره گزارش سازمانهای بشردوستانه بین المللی مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز مبنی بر عدم اجازه ورود اقلام پزشکی ضروری ابراز نگرانی عمیق کرد.

این سازمان با اشاره به ارتکاب جنایت و کشتار علیه ساکنان اردوگاه المزروق در منطقه حرض در شمال یمن در ۳۰ مارس ۲۰۱۵ خواستار تحقیق بی طرفانه در اینباره شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به حضور سودانی ها در ائتلاف تحت رهبری سعودی از اینکه سودانی هایی که مرتکب جنایات جنگی در دارفور و نیل آبی و جنوب کردوان در سودان شده اند ابراز نگرانی کرد.

در این نامه از ملک سلمان خواسته شده است که درباره به کارگیری بمبهای خوشه ای و دیگر سلاح های ممنوعه شفاف سازی کند و توضیح بدهد.

۱۸:۱۸ بمباران گسترده مقر «لشگر ۵۵» ارتش یمن توسط جنگنده‌های سعودی

تجاوز نظامی ارتش عربستان سعودی و هم پیمانان آن به یمن امروز وارد بیستمین روز خود شد. این در حالی است که نیروهای ارتش و کمیته های انقلابی یمن همچنان به پیشروی های خود در دو استان لحج و مأرب ادامه می دهند.

بر اساس اعلام رسانه های یمنی، جنگنده های آل سعود امروز مقر لشگر ۵۵ ارتش یمن در منطقه «یرم» واقع در استان إب را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

المیادین گزارش داد: جنگنده های سعودی مناطق «عمران» و «یاریم» در یمن را بمباران کردند. بر اساس این گزارش، ۵ حمله توسط جنگنده های سعودی به منطقه «عمران» انجام شد.

بر اساس اعلام سازمان ملل از زمان آغاز تجاوز نظامی عربستان سعودی و هم پیمانان آن به یمن تاکنون ۲۱ هزار نفر از شهروندان این کشور آواره شده اند.

گفتنی است، جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن پیشتر از وقوع جنگ داخلی در این کشور خبر داده بود.

۱۸:۰۶ فرستاده سازمان ملل در یمن: یمن وارد یک جنگ داخلی شده است

«جمال بن عمر» فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن با اشاره به آخرین تحولات این کشور گفت: هم اکنون درگیری های شدیدی میان اعضای جنبش انصارالله و حامیان «منصورهادی» در نقاط مختلف یمن در جریان است که موجب شده تا این کشور وارد یک جنگ داخلی شود.

وی افزود: یمن اولین کشور عربی است که توانست پس از خلع رئیس جمهور خود، از طریق کانال های دیپلماتیک ثبات نسبی را به این کشور بازگرداند اما اکنون شاهد چنین اتفاقات ناگواری در آن هستیم.

این نماینده سازمان ملل افزود: هم اکنون آشوب و درگیری در هر نقطه از یمن دیده می شود و این چیزی است که مرا بسیار غمگین می کند.

۱۸:۰۵ انصارالله اعلام کرد: آمادگی ۲۵ میلیون یمنی برای مقابله با متجاوزان

علی القحوم از رهبران انصارالله اعلام کرد: تجاوز به یمن غیر قابل توجیه و نامشروع است و مناطق مسکونی را هدف قرار می دهد. این تجاوز زنان و کودکان و سالخوردگان را هدف قرار می دهد و هر روز کشتار رقم می خورد و خانه هایی که زنان و کودکان و سالخوردگان در آن قرار دارند هدف قرار می گیرد و ساکنان آن شهید می شوند.

وی افزود: کاملا روشن است که این تجاوز با هدف شکستن اراده ملت یمن است. آنها قصد دارند که ملت یمن را به زانو درآورند و آن را مجدد تحت هیمنه و قیمومیت قرار دهند. آنها می خواهند که بر سرنوشت سیاسی کشور یمن مسلط شوند و نمی خواهند که ملت یمن خودش تصمیم گیری کند و به دور از هیمنه زندگی کند. آنها در جریان حملات هوایی همه ملت را هدف قرار می دهند. آنها زیر ساخت ها اعم از راهها و مدارس و نهادها را هدف قرار می دهند.

القحوم تاکید کرد: این تجاوز محکوم به شکست است و تاکنون نیز در برابر صبر و پایداری ملت یمن شکست خورده است ملتی که هرگز تسلیم نمی شود و در برابر این رژیم ظالم که جنگی ظالمانه را علیه ملت یمن به راه انداخته است تسلیم نمی شود.

درباره تحرکات نظامی زمینی سعودی ها و برخی کشورهای همپیمان آن که ناظران آن را به مثابه آماده شدن برای جنگ زمینی به یمن به حساب می آورند نیز گفت: آنها به خوبی می دانند که ملت یمن مسلح هستند به ویژه که بسیار ناراحت هستند. ملت نمی خواهد که در خانه و راهها کشته شود و دست بسته باقی بماند. ملت یمن منتظر نمی ماند که آنها کشور را به استعمار خود درآورند و حاکمیت آن را نقض کنند.

القحوم تاکید کرد: ساکنان یمن در هر مکانی برای سدن کردن روزنه ها حرکت می کنند و کنترل اوضاع را در دست خواهند گرفت و با هر تجاوز و دخالتی از سوی این کشورهای ظالم که به دنبال به زانو درآوردن این ملت باشد مقابله خواهد کرد.

وی افزود: ۲۵ میلیون یمنی مسلح به مقابله با این تجاوز ظالمانه و نامشروع خواهند پرداخت.

۱۶:۴۴ مخالفت قبایل و محافل سیاسی یمن با انتخاب «بحاح»

قبایل و محافل سیاسی یمنی با انتخاب خالد محفوظ بحاح به عنوان معاون عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن مخالفت کردند.

خالد هاشم سیاستمدار یمنی تاکید کرد: انتخاب بحاح در راستای طرح های سعودی-آمریکایی است و تعویق در رای گیری درباره قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس مربوط به انتخاب بحاح است به ویژه که سعودی ها انتخاب بحاح را گامی مهم برای برقراری ثبات در یمن دانسته اند.

وی بیان کرد: هر تصمیمی درباره یمن باید از طریق گفتگو در داخل کشور و میان گروههای یمنی صورت گیرد.

۱۵:۱۷ سخنگوی نیروهای مسلح مصر خبر داد؛ مشارکت نیروهای هوایی و دریایی مصر در ائتلاف ضد یمن

«محمد سمیر» سخنگوی نیروهای مسلح مصر در پاسخ به سؤالی درباره نحوه مشارکت این کشور در ائتلاف ضد یمن اعلام کرد: نیروهای هوایی و دریایی مصر در عملیات «طوفان کوبنده» در یمن مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: این موضوع، پیش از این نیز توسط دفتر ریاست جمهوری اعلام شده بود.

محمد سمیر همچنین به اخباری مبنی بر حضور پیاده نظام های ارتش مصر در یمن واکنش نشان داده و گفت: این اخبار صحت نداشته و دروغ محض است. انتشار چنین اخباری به منظور جنگ رسانه‌ای و روانی در مصر صورت می گیرد.

شایان ذکر است، دولت قاهره در همان روزهای ابتدایی آغاز تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، حمایت همه جانبه خود از این اقدام را اعلام کرد.

۸:۵۹ نشست شورای امنیت درخصوص یمن امروز برگزار می‌شود

شورای امنیت امروز نشستی درخصوص تحولات اخیر یمن برگزار خواهد کرد.

پیش نویس طرحی که امروز در شورای امنیت بررسی می شود توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شورای امنیت ارائه شده است.

۸:۱۱ بمباران نیروگاه برق در البیضاء/پرواز هواپیماهای شناسایی در صعده

هواپیماهای جاسوسی عربستان سعودی بر فراز آسمان استان صعده یمن به پرواز درآمدند.

جنگنده های عربستان سعودی نیز در تازه ترین حملات خود به یمن شهر تعز را بمباران کردند و ضد هوایی های ارتش یمن در برابر جنگنده ها ایستادگی کردند.

مناطق مختلف استان صعده نیز از آماج حملات ائتلاف سعودی، آمریکا و رژیم صهیونیستی به یمن در امان نماند.

نیروگاه برق، یک مرکز فناوری و نیز لشکر ۱۱۷ پیاده ارتش یمن در استان البیضاء نیز بمباران شد.

۷:۴۷ آوارگی ۱۲۰ هزار شهروند یمنی/ حمله هوایی عربستان به ۱۸ استان

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد،با انتشار گزارشی درخصوص وضعیت انسانی در خلال جنگ یمن اعلام کرد که حدود ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان یمنی از خانه های خود آواره شدند.

بر این اساس حدود ۶۰ هزار نفر از آوارگان یمنی در استان حجه واقع در شمال غرب صنعا مستقر شده اند.

در این گزارش تصریح شده که طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق مسکونی متعددی در استانهای شبوه، الضالع، عدن، صنعا، صعده، عمران، مأرب و إب مورد هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

بر این اساس ۱۸ استان از مجموع ۲۲ استان یمن مورد هدف حملات هوایی جنگند های سعودی قرار گرفته اند و این در حالی است که کمکهای انسانی به ساکنان این مناطق ارسال نشده است.

عربستان سعودی به همراه برخی کشورهای عربی و غربی از ششم فروردین سال جاری حمله به یمن را آغاز کرد.

۴:۴۵ سازمان ملل: اکثر قربانیان حمله به یمن، غیرنظامیان هستند

معاون دبیرکل شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت بیشتر کسانی که در حملات هوایی و توپخانه ای یمن کشته شده اند، افراد غیرنظامی هستند. «ایوان سیمونویچ» با اعلام این مطلب گفت بیش از ۶۰۰ نفر در این حملات کشته شده اند که نیمی از آنان را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

وی همچنین طرف های درگیری در یمن را به رعایت نکردن قواعد حقوق بشردوستانه متهم کرد. سیمونویچ ضمن ابراز نگرانی از حملات کور به مناطق مسکونی در حین درگیری های یمن گفت هنوز امیدواری هایی برای توقف درگیری و کشتار در این کشور وجود دارد.

روز گذشته منابع وابسته به نیروهای مسلح یمن اعلام کردند از ابتدای تجاوز سعودی ها به یمن ۲۵۷۱ نفر از غیر نظامیان شهید شده اند که در میان آنها ۳۸۱ کودک و ۲۱۴ زن دیده می شود. در این مدت همچنین ۳۸۹۷ نفر زخمی شده اند که در میان آنها ۶۱۸ کودک و ۴۵۵ زن به چشم می خورند.

۲:۰۸ شیخ نعیم قاسم:حمله عربستان به یمن اشتباهی استراتژیک است

شیخ نعیم قاسم در یک گفت و گوی تفصیلی با آسوشیتدپرس حملات هوایی عربستان سعودی به یمن را یک "نسل کشی" توصیف کرد و گفت: عربستان سعودی بهای سنگینی را بابت دخالت در امور داخلی یمن پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: اتفاقی که در یمن در حال رخ دادن است، جنایتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. به گفته معاون دبیرکل حزب الله، عربستان در یمن دست به نسل کشی زده و حزب الله نمی تواند در برابر این مساله ساکت بماند.

معاون سید حسن نصرالله با تاکید بر این که حمله به یمن بر مسائل داخلی در عربستان تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: عقل حکم می کند که از دخالت در امور داخلی یمن اجتناب کنیم و راه درست که درخواست برای گفت و گو میان جناح های سیاسی و مخالف است را دنبال کنیم.

شیخ نعین قاسم خواستار خویشتن داری سعودی ها شده و از آنها خواست حملات هوایی به یمن را متوقف کنند. گفتنی است عربستان سعودی طی هفته های گذشته و در حمایت از عبد ربه منصور هادی رییس جمهور مستعفی یمن، مواضع نیروهای مردمی را بمباران کرده است.

اخبار مربوط به روزهای گذشته تجاوز عربستان به یمن از اینجا قابل بازیابی است.