نیکلاس کیج در جستجوی بن لادن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در فیلم کمدی «ارتش یک نفره» نیکلاس کیج با همراهی راسل برند در نقش شخصیت‌های یک داستان واقعی بازی می‌کنند.

داستان این فیلم درباره گری فاکنر مردی از کلرادوی آمریکاست که می‌خواهد اسامه بن‌لادن رهبر القاعده را دستگیر کند و به همین دلیل راهی پاکستان می‌شود. او برای دستگیری بن لادن تنها یک شمشیر داشت که آن را از یک حراجی اینترنتی خریده بود. هر چند همه می‌دانند او در ماموریتش موفق نشد، اما در آمریکا با انتشار اخبار تلاشش، به شهرت رسید و به شوهای تلویزیونی راه یافت.

در این فیلم کمدی راسل برند یک بار دیگر در فیلمی سینمایی بازی می‌کند تا به کارگردانی لری چارلز کارگردان فیلم «بورات» بازی کند.

فیلمنامه این فیلم را اسکات راتمن و راجیو جوزف نوشته‌اند که پیش از این کمدی ورزشی «روز انتخاب» کوین کاستنر را نوشته بودند. این فیلمنامه بر مبنای مقاله‌ای که سال ۲۰۱۰ توسط کریس هیت نوشته و در مجله GQ منتشر شده بود، نوشته‌ شده است. رین ویلسون، دنیس اوهیر و کن مارینو دیگر بازیگران این فیلم هستند.

برند آخرین بار در فیلم «بهشت» در سال ۲۰۱۳ بازی کرد که اولین فیلم به کارگردانی دیابلو کودی بود. او در فیلم مستندی به عنوان «لباس جدید امپراتور» بازی کرده که درباره بحران مالی سال ۲۰۰۸ است و ۲۴ آوریل اکران می‌شود.

«ارتش یک نفره» اولین فیلم کمدی نیکلاس کیج پس از بازی او در فیلم «مرد هواشناسی» در سال ۲۰۰۵ است و او در این فیلم در نقش اصلی ظاهر خواهد شد.

فیلمبرداری این فیلم اکنون در دست انجام است، اما زمان اکرانش تعیین نشده است.