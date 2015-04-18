معاون اول رئیس جمهوری به استان ایلام سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید اظهار داشت: آقای اسحاق جهانگیری به منظور بررسی مصوبات سفر سال گذشته ریاست جمهوری و هیئت دولت به این استان، روز دوشنبه ۳۱ فروردین به ایلام سفر می کند.

وی افتتاح پروژه حوزه آب و آبیاری اراضی کشاورزی در شهرستان مرزی دهلران، بازدید از خشکیدگی درختان بلوط و اقدامات احیایی انجام شده در این خصوص، بازدید از مرز مهران، پایانه مرزی و طرح های حوزه نفتی و حوزه راه از دیگر برنامه های سفر معاون اول رئیس جمهور به استان ایلام اعلام کرد.

مروارید تاکید کرد: همچنین بررسی اقدامات انجام شده به منظور تسهیل در امر سفر زوار به عتبات عالیات برای ایام اربعین سال ۹۴ از دیگر اهداف سفر آقای جهانگیری به استان ایلام است.

وی افزود: شرکت در نشست شورای اداری و بررسی حوزه کاری از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود.