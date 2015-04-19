به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی استان قم در شرایطی امروز برگزار شد که کمانداران در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد قم، مسابقات خود را برگزار کردند.
در این رقابتها که زیر نظر هیئت تیراندازی با کمان استان قم برگزار شد کمانداران در رشته ریکرو با هم رقابت کردند در حالی که مسابقات بخش کامپوند برگزار نشد.
با برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی هیئت تیراندازی با کمان استان مسابقات باید در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار میشد که با توجه به اینکه در رشته کامپاند تعداد شرکت کنندها به حد نصاب نرسید این دوره از رقابتها تنها در بخش ریکرو برگزار شد.
در پایان رقابت ریکرو مردان در مسافت ۳۰ متر، مهدی عزیزی با کسب بیشترین امتیاز مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد تا بار دیگر عنوان نخست این رقابتها را از آن خود کند.
محمد محمد میرزایی مقام دوم را کسب کرد و مسعود سیلانی که از تیراندازان تازه وارد و جوان این رشته محسوب میشود جایگاه سومی را از آن خود کرد تا پرونده این مسابقات بسته شود.
نکته جالب در مورد کسب مقام سومی سیلانی این بود که وی تنها ۵ ماه است که تیاندازی با کمان را از نقطه آموزشی آغاز کرده اما با پشتکار و تمرین توانستند در فاصله زمانی ناچیز، در جمع ۳ کماندار برتر قم قرار گیرد.
این در حالی است که تیراندازی با کمان قم در تیم ملی زنان دارای یک نماینده است و ربابه شاهمرادی به نمایندگی از کمانداران بانوی قم در تیم ملی کشورمان عضویت دارد.
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