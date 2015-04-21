نشست «ایران، سوئیس و سوریه» برای پایان بحران دمشق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دور نشست سه جانبه ايران، سوئيس و سوريه برای بررسی مسائل مربوط به بحران سوریه به ویژه موضوع همکاری‌های چندجانبه برای ارسال کمک هاي انسان‌دوستانه به سوريه، امروز سه‌شنبه در تهران برگزار شد.

ریاست هیأت‌های سه کشور را در این نشست، «فيصل مقداد» قائم مقام وزير خارجه سوریه، «مانوئل بسلر» رئیس آژانس همکاری و توسعه بشردوستانه وزارت خارجه سوئیس و «حسین امیرعبداللهیان» معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان برعهده داشتند.

فیصل مقداد: بعد از 4 سال دنیا متوجه خطر گروه‌های تروریستی شده است!

قائم مقام وزارت امور خارجه سوریه در این نشست، ضمن استقبال از نقش بی‌طرفانه سوئیس در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بحران سوریه، آمادگی کشورش را برای همکاری با سازو کارهای تعریف شده در قالب همکاری بین سازمان هلال احمر سوریه و سازمان صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای مربوطه بین المللی برای ارسال و توزیع کمکهای انسان‌دوستانه از جمله در زمینه های دارو، درمان، غذا و آب به آوارگان سوری به دور از مسائل سیاسی اعلام کرد.

فیصل مقداد با اشاره به اینکه از ابتدای بحران سوریه، طرفهای بین المللی هشدارها مبنی بر ضرورت قطع حمایت های خارجی از گروههای تروریستی و جلوگیری از بروز فجایع انسانی در این کشور را جدی نگرفتند، افزود: اکنون با گذشت بیش از چهار سال از بحران، همه دنیا به اشتباهات صورت گرفته و خطر این گروهها اعم از داعش، النصره و غیره پی برده و حتی برخی کشورهای غربی مواضع خود را تا حدی تغییر داده اند.

وی ضمن تقبیح تحریم‌های ناعادلانه علیه دولت سوریه اظهار داشت: برخی طرفها که از مشکل دسترسی به مناطق تحت سیطره گروههای معارض مسلح به منظور کمک رسانی صحبت می کنند، باید توجه کنند که چگونه سلاحها و کمکهای نظامی از خارج به این مناطق رسانده می شود.

مانوئل بسلر: تنها راه پایان بحران در سوریه «راه حل سیاسی» است

معاون وزیر خارجه سوئیس نیز با اشاره به پیچیدگی وضعیت سوریه و مشکلات امدادرسانی در آن کشور، ضرورت هماهنگی مستقیم طرفهای کمک کننده با هلال احمر سوریه به منظور عملیاتی کردن ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه را مورد تأیید قرار داد.

مانوئل بسلر ضمن تشکر از جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی این نشست و پیگیری تلاشهای مشترک برای تأمین کمکهای انسان دوستانه، تنها راه پایان دادن نهایی به تراژدی انسانی در آن کشور را حفظ تمامیت ارضی سوریه و تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی برشمرد.

امیرعبداللهیان: جمهوری اسلامی ایران تجربیات امدادی خود را در اختیار می‌گذارد

امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تأکید بر اهمیت کمک رسانی بیطرفانه به آسیب دیدگان و آوارگان بحران سوریه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد تا تجربیات عملی همکاری خود با دولت و هلال احمر سوریه در امر ارسال و توزیع کمک های انسان دوستانه را در اختیار طرف سوئیسی نیز قرار دهد.

وی همچنین با بیان اینکه دبیرکل سازمان ملل با جدیت تحولات روند سیاسی در ارتباط با سوریه را دنبال می کند، افزود: گزارشی از نتایج این نشست به اطلاع بان کی مون نیز خواهد رسید.

گفتنی است، روز چهارشنبه نیز جلسه سه جانبه ای بین معاونین وزرای امور خارجه ايران، عراق و سوريه با دستور کار بررسی راه حل سياسي و يافتن ساز و کارهاي مناسب براي تقويت روندهاي سياسي، مبارزه با تروريسم و کمک به گسترش صلح، ثبات و امنيت در منطقه با محوريت اين سه کشور برگزار خواهد شد. در این نشست، مهمترین تحولات منطقه به ویژه مسئله يمن و وضع فاجعه بار انساني در اين کشور نیز مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.