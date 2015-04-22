دانشگاه علوم قضایی در ارشد و دکتری بدون آزمون دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان واجد شرایط می توانند بر اساس آیین نامه های مربوطه به پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در این پذیرش شرکت کنند.

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی در رشته های حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده، حقوق شركت های تجاری، فقه و حقوق خصوصی، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق كیفری اطفال و نوجوانان، مدیریت اصلاح و كیفرهای قضایی، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، مدیریت دادگستری، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق حمل و نقل تجاری، حقوق سردفتری اسناد رسمی صورت می گیرد.

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه علوم قضایی نیز در رشته های حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی انجام می شود.

داوطلبان بورسیه قوه قضائیه می شوند و پس از فراغت از تحصیل به عنوان قاضی مشغول خدمت خواهند شد، پذیرش نهایی افراد دارای شرایط اولیه، منوط به طی فرایند مصاحبه علمی و گزینش خواهد بود.

مهلت ارسال مدارک تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۴ است. دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور، علمی و کاربردی و غیرانتفاعی از ارسال مدارک خودداری کنند.