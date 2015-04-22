نرخ کرایه تاکسی در قزوین افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کاشی پزها ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: رایزنی های لازم به منظور افزایش نرخ کرایه تاکسی های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین در سال جدید صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: براساس این رایزنی ها تا ۲۰ روز آینده نرخ کرایه تاکسی های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین پس از تایید شورای اسلامی شهر قزوین اعلام می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین عنوان کرد: همچنین نرخ جدید کرایه تاکسی به صورت برچسب بر روی شیشه جلوی خودروی تاکسی نیز نصب می شود تا در معرض دید شهروندان باشد.

کاشی پزها خاطرنشان کرد: تا زمانی که افزایش نرخ کرایه تاکسی اعلام رسمی نشده است، تاکسیرانان مجاز به دریافت کرایه بیشتر از شهروندان نیستند.

وی یادآور شد: از شهروندان قزوینی تقاضا می شود در صورتی که تاکسیرانان از آنان کرایه بیشتر دریافت کردند، مراتب را از طریق شماره تماس ۳۳۸۴۸ به سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اطلاع رسانی کنند.