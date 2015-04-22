حقانیت کارگران در بیشتر پرونده های شکایت کارگران از کارفرما

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نیرومند ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته ۲۴ هزار شکایت و دادخواست از کارگران برعلیه کارفرما در مراجع قضایی پیگیری و مورد بررسی قرار گرفت.

وی در خصوص اخراج کارگران از واحدهای اقتصادی اصفهان طی سال گذشته گفت: بخشی از ریزش نیرو در کارخانجات ها به دلیل اتمام قرارداد بوده است که به معنای اخراج کارگر محسوب نمی شود.

معاون روابط کار اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از بین ۲۴ هزار شکایت و دادخواست، ۱۶ هزار کارگر به دلیل قطع ارتباط کاری با کارفرما تشکیل شده است که این اخراج می تواند دلایل متعددی داشته باشد.

وی با اظهار اینکه بیمه تامین اجتماعی هم در سال گذشته آمار پوشش بیمه بیکاری برابر با ۱۶ هزار نفری داشته است، گفت: بالغ بر ۵۰ درصد شکایات با موضوع بیمه بوده است و در ۸۰ درصد شکایت ها قصور از سوی کارفرما بوده و در ۲۰ مورد کارگر به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود، به اشتباه شکایت کرده است.

نیرومند اضافه کرد: ۷۵ درصد حوادث کار، مربوط به قصور کارفرما بوده است.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار استان به منظور آموزش کارفرمایان گفت: درسطح کشور تنها ۷ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار داریم.

معاون روابط کار اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: این مرکز تحقیقاتی از سال ۹۰ در اصفهان آغاز به کار کرد و سال گذشته ۵۰ هزار نفر ساعت به کارفرمایان آموزش دادند.

وی اعلام کرد: در سال ۹۴ قرار است ۱۰۰ هزار نفر ساعت آموزش را در راستای ارتقا آگاهی جامعه مخاطب در دستور کار خود قرار داده است.

نیرومند گفت: یکی از دلایلی که نیروی کار بدون بیمه و تحت هر شرایطی تن به کار می دهد ،عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار است.

وی بیان داشت: متاسفانه عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا بیشتر است و همین سبب می شود که کارگر تن به هر خواسته کارفرما دهد که دراین میان بیشترین اجحاف در خصوص نیروی کار به بانوان وارد می شود.