حجت الاسلام جعفري نيا : دولت بايد از فعاليتهاي قرآني حمايت كند

حجت الاسلام يعقوب جعفري نيا مؤلف تفسير كوثر در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: دولت موظف است زمينه ها و ابزار لازم جهت فعاليت هرچه بهتر مراكز قرآني را فراهم كند اما نبايد بر اين فعاليت ها به صورت مستقيم نظارت داشته باشد چرا كه نظارت علمي بر فعاليت هاي قرآني به عهده مراكز تخصصي و حوزه ها خواهد بود .

مؤلف تفسير كوثر با تأكيد بر ضرورت تشكيل يك نهاد مشخص كه برنامه هاي قرآني را هماهنگ كند گفت: نهادهاي بسياري وجود دارند كه فعاليت هاي مذهبي و قرآني را تحت پوشش خود قرار مي دهند اما همين نهادها و ارگان ها مي توانند يك مركز مشخص را براي فعاليت هاي قرآني تشكيل دهند .

وي در مورد نهاد مذكور كه به هماهنگ كردن فعاليت هاي قرآني مي پردازد گفت: اين مركز جديد كه به هماهنگي برنامه ها و فعاليت هاي قرآني مي پردازد بايد نمايندگاني از نهادها و ارگان هاي فعال در حوزه قرآن داشته باشد كه اين نمايندگان به سياستگذاري و برنامه ريزي در عرصه برنامه هاي قرآني خواهند پرداخت .

حجت الاسلام جعفري نيا تصريح كرد: نهادهاي قرآني، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف وامور خيريه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و متصديان برنامه هاي قرآني و همچنين مجلات و مطبوعاتي كه در زمينه هاي قرآني فعاليت مي كنند از نهادهايي هستند كه مي توانند در اين مركز قرآني نماينده داشته باشند .

وي با تأكيد بر اينكه ضرورتي بر دولتي شدن برنامه هاي قرآني وجود ندارد افزود: وقتي موضوعي دولتي و بخشنامه اي شود مردم نسبت به آن موضوع توجه و علاقه اي نشان نمي دهند و آمادگي همكاري در آن عرصه را نخواهند داشت .

اين محقق و قرآن پژوه در ادامه گفت: مردم نسبت به فعاليت هاي دولتي چندان خوش بين نيستند و تصور مي كنند كه وقتي برنامه اي با بودجه دولتي انجام مي شود و در راستاي انجام اين برنامه، دولت سياستگذاري مي كند پس در اين صورت انجام همه مسائل به عهده دولت است و نظارت مستقيم دولت بر اين برنامه ها وارد مي شود .

وي واگذاري فعاليت هاي قرآني به تشكل هاي مردمي را تأييد كرد و افزود: تجربه نشان داده است كه وقتي انجام فعاليتي به خود مردم واگذار مي شود، مردم با انگيزه و سرزندگي بيشتري به انجام آن اهتمام مي ورزند و نتايج مطلوب تري حاصل مي شود .

حجت الاسلام جعفري نيا طرح اعتلاي معرفت قرآني در جامعه را تأييد كرد و گفت: مطرح كردن اين طرح براي جامعه بسيار مفيد است چرا كه به آشنايي جامعه با معارف قرآني اشاره دارد و لازم است به معارف قرآني حداقل به اندازه روخواني و حفظ قرآن اهميت داده شود .