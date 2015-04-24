به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش خود را با اظهارات «سید عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه مذاکرات رو به جلو بوده اما با کندی پیش می رود آغاز کرده و در ادامه به نقل از دیپلمات های ناشناس این موضوع را تائید می کند.

رویترز در ادامه به بازار داغ دیدارهای دو جانبه اشاه کرده و می نویسد: دیدارهای دو جانبه ای که از چند رو قبل و با حضور «هلگا اشمید» و «وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شده بود، امروز جمعه نیز با دیدارهای نمایندگان آلمان، فرانسه، چین و روسیه پیگیری می شود.

به نوشته رویترز، با توجه به مذاکرات در حال انجام در وین، احتمال دیدار وزیران امور خارجه ایران و امریکا در هفته آینده افزایش یافته است.

پیش از آغاز این دور زا مذاکرات، خبرگزاری فرانسه از احتمال آغاز نگارش توافق جامع در گفتگوهای وین خبر داده بود.