به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، وزارت خارجه ترکیه به کاربرد واژه نسل کشی از سوی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در خصوص کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول اعتراض کرد.

در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی این وزارتخانه منتشر شد آمده است: رئیس جمهوری روسیه با وجود هشدار ها و درخواست های ما وقایع سال 1915 را نسل کشی نامیده که ما این اقدام را محکوم می کنیم.

ترکیه ادعاهایی اینچنینی را فاقد مبنای حقوقی و ناشی از اهداف سیاسی دانست. در این بیانیه ضمن انتقاد از موضع گیری روسیه در قبال کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی، به تاریخ جنایات امپراطوری روسیه علیه ملت های مسلمان در قفقاز اشاره و روسیه به ارتکاب جنایات بی شمار در تاریخ متهم شده است.