واکنش وزارت خارجه ترکیه به اظهارات ترامپ درباره کشتار ارامنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره کشتار ارامنه واکنش نشان داد و آن را «یک جانبه» توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه در این باره آمده است: اگرچه ترامپ در اظهارات خود از واژه نسل کشی استفاده نکرد، اما آنکارا از این اقدام وی خرسند نیست.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: اظهارات ترامپ حاوی اطلاعاتی نادرست و تعاریفی غلط برگرفته از آلودگی اطلاعاتی است که طی سال های مدیدی توسط برخی ارامنه در آمریکا ایجاد شده بود.