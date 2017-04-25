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۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

واکنش وزارت خارجه ترکیه به اظهارات ترامپ درباره کشتار ارامنه

واکنش وزارت خارجه ترکیه به اظهارات ترامپ درباره کشتار ارامنه

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای ناخشنودی خود را از اظهارات ترامپ درباره کشتار ارامنه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای به اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره کشتار ارامنه واکنش نشان داد و آن را «یک جانبه» توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه در این باره آمده است: اگرچه ترامپ در اظهارات خود از واژه نسل کشی استفاده نکرد، اما آنکارا از این اقدام وی خرسند نیست.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: اظهارات ترامپ حاوی اطلاعاتی نادرست و تعاریفی غلط برگرفته از آلودگی اطلاعاتی است که طی سال های مدیدی توسط برخی ارامنه در آمریکا ایجاد شده  بود.

کد مطلب 3962254

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    نظرات

    • مسعود IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
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      ای کاش ایران هم این نسل کشی را محکوم میکرد!

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