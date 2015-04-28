اجرای شبکه آبیاری سد سومبار راز و جرگلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حجی پور ظهر دوشنبه در نشست معاونان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، اظهار کرد: مطالعات اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی سد سومبار در شهرستان راز و جرگلان توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی شروع شد.

وی اضافه کرد: مطالعات و اجرای شبکه های فرعی آبیاری در سطح ۷۷۰ هکتار از اراضی پایاب این سد با اعتبار حدود ۶۰ میلیارد ریال آغاز شده و تاکنون نیز ۳۰ میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است.

به گفته حجی پور با اجرای این طرح شاهد افزایش راندمان آبیاری، افزایش تولید در واحد سطح، اشتغال زایی و محرومیت زدایی در منطقه خواهیم بود.

حسین رضازاده، مدیر امور طیور، زنبورعسل و و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این نشست، اظهار کرد: در فروردین ماه امسال در مجموع بیش از ۴۲۰ هزار قطعه جوجه یکروزه در مرغداری های استان جوجه ریزی شد این در حالی است که این میزان در فروردین ماه سال گذشته بیش از ۴۴۳ هزار قطعه بود.

وی اضافه کرد: اکنون در خراسان شمالی ۷۷ واحد مرغداری با ظرفیت یک میلیون و ۶۶۸ هزار قطعه در حال فعالیت هستند.

رضازاده افزود: در کل سال گذشته در مجموع بیش از ۵۲ میلیون و ۳۱۹ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان صورت گرفت.

وی میزان کل تولید گوشت مرغ در خراسان شمالی در سال گذشته را بیش از هشت هزار و ۷۲۰ تن عنوان کرد و افزود: سرانه مصرف مرغ در استان ۱۹.۲ کیلوگرم است.

علی مبارکی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این نشست اظهار کرد: ۱۸ میلیارد ریال مابه التفاوت قیمت شیر بابت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن شیر تحویلی به دامداران استان پرداخت شد.

وی اضافه کرد: این مبلغ بابت شیر تحویل گرفته شده از دامداران در سه ماهه سال گذشته است که در هر کیلوگرم هزار و ۴۴۰ ریال مابه التفاوت به دامداران پرداخت شده است.