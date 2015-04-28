به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی کنگره سه هزار شهید استان سمنان، فرزاد فتاح با بیان اینکه از ۹ اردیبهشت کنگره شهدای استان سمنان شروع به کار می کند افزود: اداره ورزش و جوانان استان نیز از آغاز تا پایان این کنگره برنامه هایی را اجرا می کند.

وی، رونمایی از المان شهدای ورزشکار در روز اختتامیه کنگره شهدای سمنان با حضور مسئولان استانی را یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی اداره ورزش و جوانان استان سمنان عنوان کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان خاطرنشان کرد: در ۹ اردیبهشت ماه اردوی تیم ملی گلف بانوان (وود بال) در سمنان برپا می شود.

به گفته فتاح، کوهنوردی با حضور استانهای همجوار در ۱۰ اردیبهشت در قله سیاه ده صوفیان شهمیرزاد و تیراندازی با کمان در زمین هاکی چمن مهدیشهر و تیراندازی با تپانچه در سالن تیراندازی سمنان از دیگر برنامه ها است.

وی با بیان اینکه کویر پیمایی در کویر گرمسار - قم در ۱۱ اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد، گفت: اردوی تیم ملی جوانان والیبال و اردوی تیم ملی هاکی در سالن ولایت مهدیشهر برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی گلف آقایان (وودبال) ۱۶ اردیبهشت ماه در چمن سپاه استان برگزار می شود، افزود: مسابقات قهرمانی کشور «ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای» (چرخ و چمنی) ۱۸ اردیبهشت در زورخانه شهیدان بستان سمنان افتتاح می شود.