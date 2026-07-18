برگزاری مسابقات کبدی استان سمنان؛ کالپوش و مهدیشهر قهرمان شدند

مهدی عربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات استانی کبدی در دو بخش بانوان و آقایان ویژه گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد، تاکید کرد: مسابقات استانی کبدی آقایان در سرخه و بانوان در شهرستان سمنان میزبانی شد.

وی با اشاره به سطح خوب آمادگی تیم های حاضر در این رقابت ها افزود: در این رقابت ها تیم کالپوش در بخش آقایان و تیم مهدیشهر در بخش خانم ها توانستند مقام اول را کسب کنند.

رئیس هیئت کبدی استان سمنان با بیان اینکه در بخش مردان بعد از تیم کالپوش، تیم های سرخه، مهدیشهر و گرمسار توانستند رتبه های دوم تا چهارم را کسب کنند، افزود: در بخش بانوان هم سمنان، سرخه و گرمسار رتبه های دوم تا چهارم را کسب کردند.

عربی از نظارت کمیته فنی برای انتخاب نفرات برتر در قالب تیم استان سمنان برای حضور درمسابقات کشوری خبر داد و افزود: استعدادهای بسیار خوبی در ورزش کبدی در استان سمنان وجود دارد که مسابقات استانی فضای خوبی برای درخشش و شناسایی آنان است.