۶۰ درصد اعتبارات دشتی به عمران روستاها و شهرها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر چهارشنبه در گردهمایی شوراهای اسلامی شهرستان دشتی به اصل شش قانون اساسی اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر در سطح شهرستان دشتی ۱۹۹ نفر از منتخبین مردم در قالب ۵۱ شورای اسلامی روستا و چهار شورای اسلامی شهر و چهار شورای فرادست در شهرستان مدیریت محلی و نهاد شورا را عهده دار هستند.

وی افزود: با تعامل و همدلی خوبی که بین مجموعه اعضای شوراها در سطح روستاها و شهرها وجود دارد خدمات مطلوبی به مردم ارائه می شود که آثار آن نیز مشهود است.

مهرجو خطاب به اعضای شوراهای اسلامی ادامه داد: خدمت به مردم توفیق است و شما باید به عنوان منتخبین مردم از فرصت خدمتگزاری به نحو مطلوب استفاده کنید.

وی بر ضرورت جلب مشارکت های خیرین در روستاها و شهرها تاکید کرد و گفت: اعضای شوراها تلاش کنند زمینه حضور تاثیر گذار و موثر خیرین در شهرها و روستاها را فراهم کنند تا شاهد عمران و آبادی بیشتر در شهرستان دشتی باشیم.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه شوراها تنها به اعتبارات دولتی اتکا نکنند، خاطر نشان کرد: شوراهای روستاها در اصلاح و کاهش فرآیند فسادزا در روستاها تلاش کنند و همواره در چارچوب قانون حرکت کنند.

اختصاص ۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه های عمرانی دشتی

مهرجو با بیان اینکه در سال گذشته ۲۶۵ پروژه نیمه تمام وجود داشت که برای تکمیل آنها و پرداخت مطالبات پیمانکاران ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است اذعان داشت: با تصمیم دولت تدبیر و امید و استاندار بوشهر ۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه های عمرانی شهرستان اختصاص یافت.

وی با تقدیر از تلاش های حجت الاسلام پور فاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در جذب اعتبارات ملی تصریح کرد: در سال ۹۳، ۳۹۰ میلیارد ریال از محل تملک دارایی ها و نزدیک به ۲۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به پروژه های این شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار دشتی از اختصاص ۲۸۰ میلیارد ریال به عمران روستاهای شهرستان دشتی خبر داد و خاطر نشان کرد: این اعتبار معادل ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان است که نشان از توجه دولت تدبیر و امید به روستاها است.

مهرجو ادامه داد: یکی از ویژگی های سکونتگاهای روستایی این شهرستان، پراکندگی است که ۳۰ درصد جمعیت شهرستان را به خود اختصاص می دهد و همین امر باعث می شود تا خدمات پرهزینه باشد.

فرماندار شهرستان دشتی به اعتبارات عمران شهرها نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته نزدیک به ۱۲۰ میلیارد ریال به عمران چهار شهر خورموج، کاکی، باودله و شنبه اختصاص داده شد که معادل ۱۷ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان است.

وی از تلاش های شهرداران شهرستان تقدیر و گفت: تاکنون ۹۵ درصد اعتبارات عمران شهری تخصیص پیدا کرده است.

مهرجو همچنین از دهیاران و شوراهای روستاها خواست در جمع آوری زکات در سطح شهرستان اهتمام بیشتری داشته باشند .